Summer League | Jalen Green en met déjà plein la vue

Le hasard fait bien les choses puisque pour la première journée de la summer league de Las Vegas, on avait droit à une opposition entre les Rockets de Jalen Green et les Cavaliers d’Evan Mobley, soit les numéros 2 et 3 de la Draft. Une rencontre qui a permis de constater que Green possédait effectivement un talent fou en attaque.

Sous les yeux de John Wall, Daniel Theis ou encore David Nwaba, Green termine la rencontre avec 23 points à 9 sur 18 aux tirs, dont 4 sur 9 à 3-points. La stat la plus intéressante ? Une seule balle perdue.

« Je vais vous en montrer beaucoup plus » a-t-il lâché après le succès des Rockets (84-76). « J’ai le sentiment de déjà connaître ce qui m’attend. Je connais le rythme. Je connais la vitesse. La balle était bien plus dans mes mains. Disons que la balle n’était pas vraiment dans mes mains car je ne contrôlais pas le jeu en G-League. Aujourd’hui, j’ai contrôlé les actions. Le travail a payé. »

Evan Mobley s’est pris un méchant stop

Très facile balle en main, Green n’a quasiment rien forcé, et c’est une grande preuve de maturité alors qu’il savait que tous les projecteurs étaient braqués sur lui. « Je le soupçonne d’être capable d’être de plus en plus à l’aise dans peu de temps et de faire de très grandes choses » estime Will Weaver, le coach des Rockets en summer league. « Il a beaucoup de qualités, et pas uniquement le fait qu’il soit doué et vraiment brillant, il comprend aussi déjà les choses du plus haut niveau. »

A ses côtés, on retiendra aussi les 15 points, 15 rebonds, 4 contres du Turc Alperen Sengun, vainqueur de son duel avec Evan Mobley (12 points, 5 rebonds, 3 contres à 6 sur 17 aux tirs). Le 3e choix des Cavaliers s’est aussi pris une méga crêpe sur une tentative de alley-oop par KJ Martin (17 pts).