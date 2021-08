La présence en Summer League ? Une évidence pour Mo Bamba

« Pour moi, c’était une évidence. Nous avons un nouveau coach, un nouveau système, de nouveaux joueurs et je voulais juste m’acclimater avant le camp d’entraînement ». Si Mo Bamba n’est pas du roster de 15 joueurs concocté par le Magic, le pivot sera bien à Las Vegas.

Après avoir effectué une troisième saison en NBA durant laquelle il a enfin pu montrer de réelles aptitudes, Mo Bamba veut mettre toutes les chances de son côté pour préparer au mieux un exercice 2021-22 qui s’annonce important pour lui mais aussi pour la franchise floridienne, en pleine reconstruction.

Même si le « training camp » ne débutera que le 28 septembre prochain, l’implication du pivot a été appréciée, notamment par le nouveau coach, Jamahl Mosley

« Il m’a clairement fait comprendre que ma présence sur le terrain était nécessaire, qu’elle est souhaitée et qu’il s’agit simplement d’aller sur le terrain et de faire le nécessaire », a ajouté Mo Bamba. « S’entraîner avec l’équipe ne fait qu’améliorer la cohésion de l’équipe. J’avais le choix, soit rester à Orlando et travailler avec les entraîneurs qui ne sont pas venus à la Summer League, soit venir ici et apporter à cette équipe ».

Hâte de montrer ses progrès

Dans une équipe considérablement renouvelée depuis la deuxième partie de saison dernière après les départs d’Evan Fournier et Nikola Vucevic, Mo Bamba met ainsi toutes les chances de son côté. Après avoir beaucoup travaillé sur le développement physique, le poste 5 a poursuivi ses efforts à l’entraînement depuis la fin de la saison et il a hâte de voir ses efforts payer.

« Je suis très impatient. C’est en partie la raison pour laquelle je suis venu ici. Je voulais jouer et je voulais aussi voir ce que nous avons parmi nos jeunes gars et je suis vraiment enthousiaste par rapport à ce dont nous disposons ».



Orlando débute sa summer league » demain contre Golden State.