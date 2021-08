Brandon Knight à la relance en Summer League

Revoilà Brandon Knight ! Après une saison 2020-2021 blanche, l’arrière va retrouver les parquets de Las Vegas. À 29 ans, rares sont ceux qui décident de retourner sur les terrains début août dans des compétitions destinées essentiellement aux joueurs draftés, et aux jeunes joueurs partis en Europe ou en Asie.

Sauf que la carrière de l’ancien numéro 8 de Draft en 2011 est au point mort. Aucun match disputé cette année (malgré quelques entrainements avec les Bucks en mars dernier) et seulement 64 apparitions (7 points de moyenne) lors des deux saisons précédentes.

Une mauvaise passe commencée il y a maintenant 4 ans lorsqu’il s’était déchiré un ligament de son genou gauche. Avant celle-ci, le joueur s’était affirmé comme un bon scoreur NBA (15 points de moyenne lors de ses six premières saisons).

« Une bénédiction » selon Knight

Depuis 3 ans, le meneur galère pour ne serait-ce trouver sa place en NBA alors quand les Nets ont décidé de lui offrir une chance en Summer League, le Floridien de naissance n’a pas attendu bien longtemps avant d’accepter. « C’est une aubaine. » s’exclame le joueur au New York Post. « Sean (Marks), merci pour l’opportunité et la chance de pouvoir me montrer et représenter les Nets. »

Et d’après Jordan Ott, qui sera l’entraineur des Nets sur cette Summer League, l’envie de Knight bénéficiera au groupe. « Pour le peu de temps que j’ai passé avec lui, il a été formidable. C’est une super personne en plus d’être un grand joueur. Il nous apporte une certaine fraicheur qui est bénéfique pour notre groupe de jeunes joueurs. »

Constamment gêné par des soucis au genou, Knight veut prouver que tous ses soucis physiques sont derrière lui. « Tout ce qui se dit à propos de mes genoux, c’est qu’ils ne sont pas en bon état mais ce n’est pas vrai. » assure l’intéressé. « Je veux montrer que je suis encore là en bonne santé et prêt à jouer. Je suis ici pour aider les jeunes. Les ligues d’été ne sont pas faites pour moi. Mon objectif est de servir ces jeunes, de leur apporter ma sagesse et de les aider. »

Aux portes de la trentaine avec une condition physique qui interroge, cette chance pourrait être l’une des dernières. « Je suis prêt à jouer. Comme j’ai dit, je veux changer cette image au sujet de mon genou car je sais que je peux toujours jouer. »