Jalen Suggs déjà leader pour son premier entraînement avec le Magic

Ce jeudi, avant d’aller s’entraîner pour la première fois sous la tunique du Magic, Jalen Suggs (1m93, 20 ans) s’est donné le temps de la réflexion. Une nouvelle étape de sa jeune carrière était franchie…

Après la soirée de la Draft le 29 juillet dernier, Suggs allait officiellement démarrer sa carrière NBA, dans le cadre du court « training camp » qui va amener le Magic à la Summer League de Las Vegas. Pour son premier entraînement chez les pros, Suggs a pris soin de savourer le chemin parcouru.

« C’était mon premier entraînement pour la ligue d’été, soit le début officiel de ma carrière NBA »

« J’ai pris un moment pour me poser et réfléchir à tout ça », confie-t-il à The Athletic. « C’était mon premier entraînement pour la ligue d’été, soit le début officiel de ma carrière NBA. Je me suis simplement dit d’en profiter, de prendre du plaisir et d’apprendre. C’est pour ça que je suis là. »

Aux côtés de Franz Wagner, son compagnon rookie, mais aussi de Cole Anthony, RJ Hampton, et même Mo Bamba qui s’était joint à ses coéquipiers sur le parquet du Thomas & Mack Center, Suggs a été le boute-en-train du groupe. Sans appréhension, il a questionné à tout va.

« Je voulais entrer et être celui qui brise la glace, celui qui n’a pas peur de parler en premier, de dire aux gars quels sont les ajustements à faire, leur demander leur avis et d’en tirer des leçons. J’ai simplement essayé d’être un leader, d’être vocal et d’être présent pour mes coéquipiers. »

De la même manière dans le coaching staff, le Magic a des atomes crochus à développer avec beaucoup de va et vient. Fraîchement nommé « head coach », Jamahl Mosley peut en tout cas profiter de la présence du noyau dur de son staff, dès le début août, avec l’ancien des Blazers, Nate Tibbetts, Jesse Mermuys (passé par Toronto, LA et Denver), ou encore Dale Osbourne, Bret Brielmaier et Lionel Chalmers.

« C’était beau à voir pour lui et pour ses coéquipiers qui l’encourageaient pendant qu’il les faisait »

S’estimant satisfait de l’énergie du groupe en général, et du duo naissant entre les deux rookies Suggs et Wagner (« qui se poussent l’un l’autre »), Mosley était encore plus heureux de voir l’ancien de Gonzaga se mettre à faire dix pompes inopinément pour se dédouaner d’une erreur sur un exercice classique d’échauffement.

« C’est lui qui a fait ça de lui-même. On parle sans cesse de responsabilité, et voilà un gamin qui s’impose des standards élevés et qui s’y tient. C’était beau à voir pour lui et pour ses coéquipiers qui l’encourageaient pendant qu’il les faisait. »

C’est donc la bonne ambiance pour le passage du Magic à Vegas en plein été. Pour Jalen Suggs, en plus de signifier le passage véritable dans le monde pro, c’est aussi l’occasion de se montrer entreprenant et exemplaire. En leader en somme.

« Je pense pouvoir apprendre tout un tas de choses. C’est ce que je recherche. C’est pour ça que je pose énormément de questions au coach mais aussi à Cole, RJ et Mo, les gars qui sont déjà passés par là. J’essaie d’apprendre et de trouver mes aises pour que, quand on sera lancé, je puisse le transmettre à d’autres. »