Enes Kanter de retour chez les Celtics

Après Al Horford, c’est un autre intérieur qui signe son retour chez les Celtics : Enes Kanter. The Athletic rapporte effectivement que le pivot de 29 ans a accepté de revenir à Boston cet été, pour un contrat d’une durée d’un an. Probablement au minimum salarial, soit 2.6 millions de dollars dans son cas.

Déjà passé par le Massachusetts en 2019/20 (pour 8.1 points et 7.4 rebonds de moyenne, en 58 matchs et 17 minutes de jeu), qui l’avait ensuite échangé aux Blazers, le Turc vient ainsi renforcer la raquette celte déjà composée d’Al Horford, donc, mais également de Robert Williams III, Grant Williams et Jabari Parker (contrat non garanti).

En attendant l’arrivée de Bruno Fernando, un autre poste 5, dont le transfert contre Tristan Thompson n’a pas encore été officialisé, avec les Hawks et les Kings. Attaquant aux mains d’or et féroce rebondeur, Enes Kanter devrait logiquement être utilisé en rotation de Robert Williams (et Al Horford ?), chez les Celtics.

Car les limites en défense du 3e choix de la Draft 2011 lui ont progressivement coûté un statut de titulaire dans la ligue. En plus de lui coûter, constamment, un rôle important au moment des playoffs, avec les différentes franchises au sein desquelles il a évolué par le passé (Utah, OKC, New York, Boston et Portland).

Free agent center Enes Kanter has agreed to a one-year deal with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. Kanter returns to Boston to compete in the Eastern Conference title race. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2021