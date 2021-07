Les Pelicans protègent Lonzo Ball et Josh Hart

À un peu plus de 24 heures du début de la free agency, les manœuvres continuent un peu partout en NBA.

À Washington, on a ainsi décidé de ne pas protéger Isaac Bonga, qui devient donc free agent non protégé et peut signer où il le souhaite. Les Wizards ont en effet besoin de place dans leur roster après l’échange autour de Russell Westbrook, puisqu’ils ont récupéré Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope et Kyle Kuzma en contrepartie.

Chez les Pelicans, on a par contre préféré garder la main sur l’avenir de Lonzo Ball et Josh Hart. Le club a ainsi offert une « qualifying offer » aux deux joueurs, qui deviennent donc free agent protégés.

Cela ne veut pas dire que les deux hommes resteront, mais La Nouvelle-Orléans se garde toutes les options.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses rookies lors de sa dernière année de contrat. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.