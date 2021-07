Les Warriors essaient de récupérer Chris Duarte

Cette nuit, les Warriors sont restés finalement très calmes, se contentant de sélectionner Jonathan Kuminga avec le 7e choix, puis Moses Moody avec leur 14e choix. Mais l’Indianapolis Star révèle que Golden State avait une autre cible avec ce 14e choix, et il s’agissait de Chris Duarte, l’arrière d’Oregon, élu meilleur deuxième arrière de la NCAA cette saison.

Sauf que les Pacers l’ont sélectionné avec leur 13e choix, et le quotidien rapporte que les Warriors essaient de le récupérer, via un échange. Le staff de Bob Myers propose Moody et sans doute un joueur supplémentaire ou un second tour de Draft pour faire céder les Pacers.

Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé, mais Rick Carlisle a déjà annoncé qu’il comptait sur Duarte la saison prochaine. Né à Montréal avant de grandir en République dominicaine, le Canadien tournait cette saison à 17.1 points, 4.6 rebonds, 2.7 passes et 1.9 interception de moyenne.