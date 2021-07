Devin Booker a très vite tourné la page

L’enchaînement du calendrier a peut-être été un mal pour un bien pour Devin Booker. Il y a à peine plus d’une semaine, l’arrière des Suns voyait son rêve le plus cher lui filer sous le nez, les Bucks soulevant le trophée Larry O’Brien après l’avoir emporté (4-2) en Finals face à Phoenix.

Même si la déception a été grande, les JO lui ont permis de très vite tourner la page, là où certains de ses coéquipiers ressassent sans doute encore un scénario où Phoenix menait 2-0 avant de céder quatre fois de suite.

« Je suis quelqu’un qui se projette vers l’avant. Je suis capable de passer vite à autre chose. J’encaisse la défaite et je continue à avancer », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre remportée par Team USA face à l’Iran, ajoutant qu’il n’était pas affecté par la présence de deux joueurs des Bucks dans l’effectif, Jrue Holiday et Khris Middleton. « Les souvenirs sont là, mais il n’y a rien de personnel entre nous. Nous avons perdu et c’est tout, je suis assez mature pour l’accepter et passer à autre chose. Il n’y a pas de haine envers Jrue ou K-Mid ».

La « positive attitude »

Devin Booker a également pu échanger avec Gregg Popovich et Draymond Green qui ont eux aussi connu le goût amer d’une défaite en finale NBA… et qui ont (re)soulevé le trophée ensuite.

« On a eu une petite conversation. Draymond a insisté sur le fait que ce ne serait pas facile de retourner en finale », a-t-il ajouté. « Je me souviens de ce qu’on s’est dit dans le vestiaire après notre défaite sur ce point, à savoir qu’on doit prendre conscience que ce sera encore plus dur à l’avenir de revenir… Mais je suis content de l’expérience, c’était super. Je suis heureux d’avoir pu le faire, même si j’ai fini du mauvais côté. C’est la vie ».

Plutôt que de ruminer sur son sort, la star des Suns va continuer de voir le bon côté des choses, notamment à travers cette campagne olympique, une formidable occasion pour lui de continuer à progresser aux côtés des meilleurs joueurs du pays et donc de revenir plus fort avec Phoenix la saison prochaine.

« Habituellement, on n’est pas dans le même camp que ces gars. Chaque échange, tout ce qu’ils peuvent dire, je l’absorbe comme une éponge. Je ne pose pas toutes les questions, j’écoute aussi, j’observe et je prends ce qui m’intéresse. J’essaie de profiter de tous les éléments dont je peux tirer des leçons et ce que je peux rapporter à mon équipe lorsqu’on rentrera », a-t-il conclu.