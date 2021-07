Luka Doncic assume son statut de star des Jeux olympiques

« Je prends beaucoup de photos, et il pourrait y en avoir encore davantage, même si celui qui en prend le plus, c’est [Novak] Djokovic. »

Quelque peu blagueur dans ses propos à l’encontre du tennisman Novak Djokovic, toujours en quête de « Golden Slam » à Tokyo, Luka Doncic ne peut pourtant camoufler un constat très sérieux : il est bien, lui aussi, l’une des principales stars de ces Jeux olympiques au Japon.

Déjà considéré, à seulement 22 ans, comme l’un des tous meilleurs basketteurs de la planète, si ce n’est « le meilleur » selon certains, le prodige slovène l’a prouvé dès le premier match olympique de sa jeune carrière. Démontrant, du même coup, qu’il n’avait aucun mal à assumer son statut.

« J’apprécie d’être une star de ces Jeux, je me sens à l’aise avec ce statut, si tant est que je sois bien une star », confiait Luka Doncic, dans les colonnes d’Eurohoops.

En 31 minutes face à l’Argentine, accessoirement vice-championne du monde en titre, la superstar des Mavericks a ainsi terminé avec 48 points (à 18/29 aux tirs), 11 rebonds, 5 passes et 3 contres au compteur ! Suffisant pour l’emporter et établir le deuxième plus gros total de points marqués par un joueur aux JO, derrière les 55 unités d’Oscar Schmidt, à Séoul (Corée du Sud), en 1988.

Pas de record, mais la victoire… puis un podium ?

Et bien que de nombreux observateurs, désireux de voir ce record tomber, aient regretté la sortie précoce de Luka Doncic, à moins de cinq minutes de la fin, et compte tenu de l’écart au tableau d’affichage (+26), le principal intéressé tenait à rappeler que seul le résultat de son équipe comptait à ses yeux.

« Je me fiche des records et du nombre de points que je peux marquer. Je ne suis là que pour gagner des matchs. Et nous ne voulions que la victoire, car nous sommes venus ici uniquement pour ça », expliquait le « chouchou » des autres athlètes olympiques.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Slovénie n’a pas manqué ses débuts dans la compétition, à Tokyo. Pour les premiers Jeux olympiques de son histoire, dans un tournoi de basket, la sélection de Luka Doncic n’a laissé aucune chance aux Argentins et elle se positionne clairement comme une prétendante au podium final.

« Le premier match est derrière nous, mais les sensations de cette grande victoire sont très spéciales, aussi bien pour moi que pour l’équipe. […] C’est un jour très spécial pour la Slovénie. »

Toujours invaincus lorsque Luka Doncic est en tenue (14 victoires en 14 matchs), les Slovènes disputeront leur deuxième rencontre de poule face au Japon, ce jeudi (06h40 en France). Et ils auront, déjà, l’occasion de valider leur billet pour les quarts de finale, en cas de nouvelle victoire.