Memphis chercherait encore à monter à la Draft

Hier soir, les Grizzlies ont utilisé Jonas Valanciunas pour notamment transformer leur 17e choix en 10e choix lors de cette Draft 2021. Mais quelle est la cible de la franchise du Tennessee ?

Jonathan Givony, d’ESPN, évoquait dans un premier temps Josh Giddey ou Franz Wagner, qui ont des chances d’être disponibles à la 10e place, mais la cible des Grizzlies pourrait être un peu plus haute…

À LIRE : NOTRE MOCK DRAFT 1.0

The Ringer et ESPN assurent ainsi que Memphis ont testé Moses Moody, qu’ils ont rencontré James Bouknight et qu’ils suivent de près Jonathan Kuminga. Trois joueurs qui pourraient être partis avant le 10e choix.

Voilà pourquoi il se murmure que les Grizzlies n’en ont pas fini avec les échanges et pourraient accepter un mauvais contrat (en lâchant celui intéressant de Justise Winslow) pour grimper encore de quelques places dans cette Draft ?