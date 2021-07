La Zion 1 s’invite aux Jeux olympiques

Première « signature shoe » de Zion Williamson, la Zion 1 va se parer aux couleurs de Team USA pour son prochain coloris, ce même si la future superstar en puissance de la ligue ne participe pas aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Ce modèle arbore donc les couleurs bleu, blanc et rouge du drapeau américain, avec du bleu à l’arrière de la chaussure, du blanc à l’avant et de subtiles touches de rouge sur les quatre accroches des lacets, le logo de Zion Williamson et celui du « Jumpman » sur le talon et la languette. Celle-ci est d’ailleurs couverte d’or, comme le métal visé par l’armada américaine durant cette campagne olympique.

La date de sortie n’a pas encore été communiquée pour ce modèle attendu à 120 euros.

(Via SneakerNews)

—

