Damian Lillard : « Les Français étaient simplement meilleurs que nous »

Avec Kevin Durant, Damian Lillard est le leader des Etats-Unis pour cette campagne olympique. C’est eux deux qui ont motivé les autres à venir après une saison éprouvante, et ils ont pris leur téléphone pour convaincre certains. Sur le terrain, ils sont les deux premières options en attaque, et dimanche après-midi, ils ont échoué, et on retiendra leurs tirs manqués dans le money time. Dans les trois dernières minutes, les Américains ne vont pas inscrire le moindre panier !

« Je pense que pour commencer, il faut féliciter la France. Ils ont une très bonne équipe. Rudy Gobert est un All-Star. Evan Fournier est un très bon joueur NBA. Ils ont des gars qui sont dans les rotations d’équipes NBA. Vous savez, ils étaient simplement meilleurs que nous » résume le meneur de Portland.

A titre personnel, Lillard a vécu un calvaire dans ce money time, marqué par cette faute anti-sportive sur Evan Fournier. « Ils ont mis des tirs quand ça comptait. Ils ont dévié des ballons. J’ai refusé un tir que j’aurais dû prendre. Et j’ai perdu la balle derrière. Quelques possessions plus tard, je me préparais à tirer, et j’ai glissé et suis tombé. Je me suis tourné pour essayer de récupérer la balle, et ma jambe s’est soulevée en l’air. Comme vous le savez, les règles sont différentes, et deux ou trois choses ne se sont pas passées comme prévu sur la fin. On a laissé filer celle-ci, mais il y a beaucoup de choses que nous aurions pu mieux faire, y compris mettre des tirs ».

« Notre défi numéro 1 a été de sélectionner un groupe de joueurs talentueux et de le transformer en collectif, en peu de temps »

Comme l’a bien dit Evan Fournier, les Américains ont les meilleures individualités, et c’est collectivement qu’il est possible de les battre. Lillard confirme que le collectif n’est pas en place, mais les Américains ont des excuses.

« Je pense que nous sommes plus que capables de le faire. Je pense que notre défi numéro 1 a été de sélectionner un groupe de joueurs talentueux et de le transformer en collectif, en peu de temps. Nous avons des gars qui sont arrivés ici samedi soir et qui ont joué les Finales » rappelle Lillard. « Nous sommes ensemble depuis quelques semaines, mais il s’agit de devenir une équipe, de se sentir vraiment à l’aise les uns avec les autres et de mieux se comprendre pour aller sur le terrain et avoir l’air d’une équipe. Beaucoup de ces gars jouent ensemble depuis des décennies. Beaucoup de ces autres équipes ont déjà vécu ensemble. Ils se connaissent. Donc, je pense que c’est notre plus grand défi. »

Est-ce qu’il trouve injustes les nombreuses critiques qui s’abattent depuis deux ans sur les Etats-Unis ?

« Je ne dirais pas que c’est injuste. Je pense que c’est ce qu’on attend de vous lorsque vous jouez pour Team USA. Je pense que nous avons un passé de domination et, pas forcément en écrasant tout le monde, mais nous avons un passé de victoires. Ce n’est pas souvent que l’on voit Team USA perdre, surtout en début de compétition. Je pense que c’est pour cela que beaucoup de gens pensent que c’est la fin du monde. Mais notre travail en tant que professionnels qui représentent leur pays dans ces Jeux Olympiques, c’est de garder à l’esprit de faire tout le nécessaire pour atteindre notre objectif. »