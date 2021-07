Evan Tout-Puissant

Sur le papier, il n’y avait qu’un All-Star côté français avec Rudy Gobert contre sept côté américain, mais Evan Fournier était au-dessus de tout le monde dans cette rencontre. Opposé à son coéquipier Jayson Tatum, l’arrière français était en mode FIBA, et on a vu à la Coupe du monde 2019 qu’il pouvait être un vrai « go-to-player » dans un style à la James Harden avec de gros appuis, et de l’agressivité pour aller au cercle.

« J’ai un rôle différent par rapport à la NBA. L’équipe veut que je score. Je dois être plus agressif, je dois chercher mes tirs » a-t-il expliqué après sa perf’. « Quand j’étais à Boston, je jouais avec JT (Tatum) et JB (Brown) et les autres, et c’est simplement un autre rôle. Ici, je suis en mode scoring, et je dois être agressif. Comme d’autres joueurs NBA, on doit montrer la voie pour ceux qui jouent en Europe, et leur montrer comment jouer face à des gars. »

« Il faut leur montrer qu’on ne reculera pas »

Les Américains étaient prévenus et Evan Fournier leur a fait la chanson. D’abord, il a tenu la baraque en première mi-temps avec ses 12 points. La stratégie est simple : via des écrans, et en fonction des « switchs » américains, le placer sur un défenseur qu’il peut déborder par sa vitesse et ses appuis sur le drive. Même si c’est Bam Adebayo ou Draymond Green, il cherche à les enfoncer.

En troisième quart-temps avec un passage proche de la perfection, le choix de jouer avec deux « tours jumelles » lui offre davantage d’écrans pour briller, et Evan Fournier régale dans toutes les positions. Jrue Holiday, le meilleur Américain, le bouscule, mais le Français est dans un très grand soir.

« Il faut leur tenir tête. C’est le message derrière tout. Il faut leur montrer qu’on ne reculera pas, et qu’ils sont simplement comme nous. Ils sont meilleurs individuellement, mais collectivement, ils peuvent être battus. »

Son calme impressionne. Un vrai patron, tout en sang-froid. Il n’a jamais fait de complexes face aux Américains, et il le prouve lorsqu’il revient en jeu dans le 4e quart-temps. Jrue Holiday, encore lui, a permis à Team USA de passer devant (74-67). Evan Fournier attaque le cercle, à nouveau, mais Bam Adebayo le bâche sur la planche !

« Il faut aussi des joueurs qui peuvent mettre des tirs que personne d’autre ne peut faire »

Mais Evan Fournier insiste, il va être héroïque dans la dernière ligne droite. Un 2-points avec le pied sur la ligne dans le corner. Un 3-points sur un ballon arraché par Guerschon Yabusele. Et enfin, cette interception sur Damian Lillard, qui lui fait ensuite un croque-en-jambes. Faute antisportive sur l’Américain, et Evan Fournier le punit avec deux lancers-francs pour rassurer tout le monde.

À l’arrivée, ça donne la victoire des Bleus (83-76), et 28 points pour Evan Fournier, deuxième meilleure marque d’un Français aux Jeux olympiques. À un point du record d’Antoine Rigaudeau. Vincent Collet est admiratif.

« Evan a été incroyable. Je ne veux pas utiliser des adjectifs trop, trop forts, mais il a réussi des tirs très importants. Pour réaliser ce genre de performance, il faut de la constance, c’est sûr. C’est le plus important. Mais il faut aussi des joueurs qui peuvent mettre des tirs que personne d’autre ne peut réussir. Ce qui était très important pour moi, c’est que l’équipe a compris et elle a joué pour lui. Il a fait des choses par lui-même, mais il a aussi reçu de l’aide de ses coéquipiers pour le mettre dans des situations où il pouvait le faire. C’est de cette manière que nous devons continuer. »