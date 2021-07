Pau Gasol toujours inspiré par la mémoire de Kobe Bryant

Pau Gasol va disputer ces prochains jours les cinquièmes Jeux olympiques de sa superbe carrière. Un accomplissement déjà énorme, mais qui prend encore plus d’ampleur quand on se rappelle que la légende espagnole, 41 ans, a été plombée par les blessures depuis deux ans.

Il n’est pas passé loin d’une retraite forcée, par la petite porte, ce qui aurait été cruel pour un tel joueur. Durant cette période compliquée, Pau Gasol a également été touché par le décès brutal de Kobe Bryant, le 26 janvier 2020.

Pour sortir de ces longs mois très difficiles à traverser, le double champion s’est justement appuyé sur la mémoire de l’ancienne icône des Lakers.

« Très souvent, je l’ai gardé à l’esprit. Durant ma rééducation, il était toujours très présent », raconte ainsi Pau Gasol à USA Today. « Je me disais que Kobe se pousserait à bout, lui. Il n’aurait pas pris tel ou tel entraînement à la légère, ni ne l’aurait sauté. Il aurait été très discipliné, très impliqué dans son travail. Il allait au bout de ses limites, malgré les blessures et la douleur. Il reste une présence importante pour moi, une inspiration et une motivation dans ma vie. »

Tellement que l’ancien intérieur de Los Angeles ou de Memphis a imité Kobe Bryant pour documenter sa rééducation après ses opérations et son changement de continent, entre la NBA et son retour en Espagne.

« Untitled Pau Gasol docuseries » est clairement calqué sur le modèle du film « Muse » de Kobe Bryant, sorti en 2015, où il se raconte après sa rupture du tendon d’Achille et sa blessure à l’épaule.

« Ce qu’il a essayé de faire, c’est de partager ses connaissances et pourquoi pas inspirer d’autres avec leur propre histoire », compare Pau Gasol. « C’est aussi ce qu’on a essayé de faire avec mon documentaire. Dire ce que je fais, ce que j’affronte, ce que je vis avec ma famille et mon équipe. J’espère que ça va inspirer ou motiver. »