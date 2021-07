France – Etats-Unis : Jayson Tatum prêts à défier des Celtics d’hier et d’aujourd’hui

Après la Chine en 2019 pour la Coupe du monde, c’est au Japon que Jayson Tatum va disputer sa deuxième grande compétition internationale. Et ce sera les Jeux olympiques, et il n’est pas peu fier d’y participer à seulement 23 ans. Surtout en cette période compliquée.

« J’ai appris que rien n’était acquis… Le climat de ces 18 derniers mois nous font prendre conscience que rien n’est promis, et que tout peut arriver » a expliqué Tatum lors d’un point presse. « Donc je profite du moment présent, du parcours jusque-là et du processus. J’ai 23 ans, je suis aux jeux olympiques. C’est un honneur et un rêve qui devient réalité ».

Dimanche, à 14h, place aux choses sérieuses avec cette première rencontre face à la France, avec trois adversaires qu’il connaît bien : Evan Fournier, Vincent Poirier et Guerschon Yabusele.

« Ces trois-là restent mes coéquipiers… J’ai adoré jouer avec eux, surtout Guerschon. J’imagine que je serai heureux de les voir dimanche, il n’y aura plus d’amis une fois que le match débutera. »

A titre personnel, Tatum se retrouve d’ailleurs dans la peau d’un Lieutenant. Il n’est pas aux Celtics où tous les ballons passent par lui, et il est prêt à faire le sale boulot. « Quand les tirs ne rentrent pas et qu’on joue beaucoup, il faut faire en sorte de faire d’autres choses : les rebonds, la défense, impliquer les joueurs, remonter le terrain… La seule chose qui compte, c’est la médaille d’or, et non le nombre de points qu’on marque. Faire tout ce qu’on peut participer à la victoire. »