Jonathan Isaac ne veut toujours pas donner de date pour son retour sur les parquets

C’est peu dire que Jonathan Isaac a connu une campagne 2019/20 frustrante. Alors qu’il réalisait la meilleure saison de sa jeune carrière (11.9 points et 6.8 rebonds de moyenne), il a été plombé par son genou gauche.

En janvier 2020 déjà, avec une très grosse entorse et une contusion osseuse, puis surtout le 2 août 2020, dans la « bulle », avec sa rupture du ligament croisé antérieur, synonyme de saison 2020/2021 blanche.

Son retour était ainsi annoncé pour le début de l’exercice 2021/22, mais le joueur n’est pas aussi catégorique.

« Je ne peux pas donner de date », sourit-il pour The Athletic. « Vraiment, je ne peux pas. Mais je me sens bien. J’ai été capable de bouger dernièrement, de bosser avec le coach sur le parquet, donc ça fait du bien. Je n’ai pas de calendrier précis à donner, mais je vais bien. J’y arrive. »

La franchise d’Orlando a toutes les raisons d’être patiente avec son jeune joueur (23 ans), qui n’a joué que 136 matches en trois saisons et a déjà connu des pépins physiques lors de sa première saison, avec des problèmes récurrents aux deux chevilles mais égalements aux pieds.

Néanmoins, comme le talent est là, les dirigeants floridiens ont misé beaucoup sur lui avec une prolongation de 80 millions de dollars sur quatre ans. Sa rééducation est donc importante pour rebondir et enfin lancer sa carrière, sous les ordres d’un nouveau coach en plus, Jamahl Mosley.

« La partie la plus agréable de ma rééducation, c’est l’apprentissage », poursuit-il. « Même quand il y a une rechute, on garde le positif. Le fait d’avancer jour après jour, de m’améliorer, c’est le plus satisfaisant. Je sais que je vais revenir, c’est simplement une question de temps. C’est parfois à double tranchant : on se sent bien car on fait des progrès, mais dans le même temps, ils n’arrivent pas aussi vite qu’on le voudrait. »