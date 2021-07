Bill Russell met aux enchères plusieurs de ses souvenirs

Comme Kareem Abdul-Jabbar ou Oscar Robertson avant lui, Bill Russell (87 ans) a décidé de se séparer de plusieurs de ses souvenirs via une vente aux enchères, qui aura lieu en fin d’année.

L’ancien pivot des Celtics possède un des palmarès les plus fournis et impressionnants de l’histoire de la NBA avec notamment 11 bagues de champion (1957, 1959–1966, 1968 et 1969) et 5 trophées de MVP de la saison régulière (1958, 1961–1963, 1965) ou encore 12 sélections au All-Star Game (1958–1969).

Parmi les souvenirs à acquérir, on retrouve bien évidemment des maillots, des lettres ou des photos, mais surtout deux bagues (celles des titres de 1957 et 1969), quatre trophées de MVP de la saison ainsi que sa médaille d’or olympique remportée en 1956, avec l’équipe américaine, lors des Jeux olympiques de Melbourne.

Si le joueur le plus titré de l’histoire de la ligue souhaite vendre ses souvenirs, c’est pour reverser une partie de la somme récupérée à une association de Boston, « Mentor », qu’il a co-fondée il y a plus de 30 ans. Un don supplémentaire sera également fait pour le « Boston Celtics United for Social Justice », qui s’occupe, comme son nom l’indique, des problèmes d’inégalités sociales et ethniques.