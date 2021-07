Les Etats-Unis au complet contre la France

Samedi, Devin Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday poseront le pied à Tokyo, et selon ESPN, ils seront en tenue pour affronter la France le lendemain (14h00 heure française). Le timing est serré mais Gregg Popovich a plus ou moins confirmé leur présence, même s’il avoue qu’il ne sait pas comment les intégrer alors que le reste du groupe travaille depuis le 6 juillet, et qu’il y aura forcément les effets du décalage horaire, mais aussi de la fatigue et du contre-coup post-Finals.

« Je n’ai aucune idée de la façon de les utiliser. Je n’essaie pas d’être désinvolte. J’essaie d’être transparent », s’est justifié Popovich. « Peut-être qu’ils seront OK pour le match de dimanche et qu’ils en ressentiront les effets deux jours plus tard. Peut-être que nous devrions jouer avec eux en première mi-temps et voir comment ils sont. »

Côté logistique, ESPN annonce que les trois finalistes partiront de Seattle ce vendredi. Devin Booker est déjà sur place, et il sera rejoint par les deux Bucks, qui étaient jeudi dans les rues de Milwaukee pour la traditionnelle parade. La durée du vol est de 10h00, et le décalage horaire est de 16h00 avec la côte Ouest des Etats-Unis.