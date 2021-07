Télévision | Le Game 6 décroche la meilleure audience NBA depuis 2019

Ils étaient 12,5 millions d’Américains devant leur petit écran pour assister au sacre des Bucks, vainqueurs de la 6e manche des Finals 2021. Match le plus regardé de la finale avec 6,6% de part de marché, le Game 6 a même atteint un pic de 16.5 millions de téléspectateurs entre 23h30 et 23h45 sur la côte Est. Cela représente une augmentation de 50% par rapport au Game 6 de la saison passée entre les Lakers et le Heat.

C’est tout simplement la plus belle audience d’un match NBA depuis le Game 6 des Finals 2019, et sur l’ensemble de la série, les Finals 2021 affichent une moyenne de 9,9 millions de téléspectateurs. C’est 32% de plus que la saison passée, mais c’est aussi 34% de moins qu’en 2019 quand les Warriors et les Raptors avaient attiré près de 15 millions de fans devant leur petit écran.

C’est aussi beaucoup moins que deux rencontres du Final Four universitaire puisque Gonzaga-UCLA avait frôlé les 15 millions de téléspectateurs, tandis que la finale Baylor-Gonzaga avait réuni 16,9 millions de téléspectateurs en avril dernier.

Si l’on excepte les Finals 2020, jouées dans un contexte très particulier, c’est tout simplement la plus faible audience depuis 2007, et la finale entre les Spurs et les Cavaliers.

Les jeunes ne sont pas devant leur téléviseur

Sur l’ensemble des playoffs, soit 85 matches, les rencontres NBA, diffusées sur ABC, TNT, ESPN et NBA TV, affichent une moyenne de 3,96 millions de téléspectateurs. C’est 18% de moins qu’en 2019.

Dans l’analyse de SportsMediaWatch, il est intéressant de noter que l’âge moyen du téléspectateur est de 49,5 ans pendant cette finale NBA. C’est plus âgé qu’en 2018 et 2019, et ça confirme que les plus jeunes ont délaissé la télévision pour se tourner vers des médias plus modernes et plus connectés. Mais… si l’on compare cet âge moyen à celui des chaînes concurrentes d’ABC, c’est aussi le plus jeune de tous.