Bobby Portis touché par le t-shirt à son effigie

C’est une petite attention qui a flatté Bobby Portis. L’intérieur s’illustre dans ces playoffs avec son intensité et son sens du combat dans la raquette. Il continue dans ces Finals avec 7.7 points et 5.3 rebonds (dont 3 offensifs) de moyenne en 19 minutes dans les trois victoires consécutives des Bucks.

Les fans de Milwaukee et ses coéquipiers apprécient beaucoup cette débauche d’énergie et lui rendent hommage avec un t-shirt à son effigie, porté par les fans et aussi par Pat Connaughton.

« Je ne savais pas que Pat allait porter ce t-shirt », reconnait l’intérieur à Yahoo Sports. « La première fois que j’ai vu ça, c’était avant le Game 4. En allant à la salle, j’ai vu des fans avec ce t-shirt et ça m’a un peu perturbé. Même à l’intérieur de la salle, j’ai aperçu des gens le porter. Mais voir un coéquipier, avec qui je me bats au quotidien, qui est comme un frère, aller en conférence de presse avec mon visage sur un maillot, c’est quelque chose… »

Avec son style brut, Bobby Portis incarne bien cette équipe solide qui n’hésite jamais à sortir les muscles.

« Je n’ai jamais vécu quelque chose de semblable. Peu importe que mes shoots rentrent ou non, ils aiment le fait que je joue dur, que je donne tout pour l’équipe. Je me jette sur les ballons, je fais les choses nécessaires pour gagner. C’est une ville de cols-bleus. Les gens de Milwaukee bossent dur pour leur famille. Avec notre style, on a rassemblé cette ville. Et le mien se marie avec les fans, je pense qu’ils apprécient cela. »

L’ancien joueur des Bulls est donc parfaitement intégré dans cette franchise et dans la ville de Milwaukee. Il le répète : il a fait le bon choix en signant ici.

« J’ai connu beaucoup d’équipes puisque c’est ma quatrième en six ans. La culture ici est axée sur les choses justes. C’est une parfaite situation pour moi. J’ai des coéquipiers, des coaches géniaux et tout le monde croit en moi. J’ai signé ici pour moins d’argent qu’ailleurs, mais je voulais avoir un rôle dans une équipe compétitive. »