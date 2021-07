Draft 2021 : Scottie Barnes dans le Top 6 ?

Invité dans la « Green Room » pour la cérémonie de la Draft 2021 du 29 juillet prochain, Scottie Barnes pourrait entendre Adam Silver appeler son nom assez tôt dans la soirée.

Selon le Bleacher Report, le joueur de 2m06 pour 102kg a fait bonne impression lors de ses différents « workouts », et le Magic ainsi que le Thunder, qui détiennent les 5e et 6 choix, seraient en concurrence pour le sélectionner.

Freshman, Scottie Barnes sort d’une bonne saison à 10.3 points, 4.1 passes, 4 rebonds et 1.5 interception de moyenne en 24 matchs. C’est un joueur complet, même s’il va devoir progresser au niveau de l’adresse, à 3-points (27.5%) et aux lancers-francs (62.1%). Sa mécanique de tir est assez lente, et son jump shoot est très moyen.

S’il se considère comme un « playmaker », la franchise qui le choisira l’utilisera vraisemblablement en tant qu’ailier-fort (voire pivot dans certains équipes) dans un rôle à la Draymond Green (à qui il est très souvent comparé) où ses qualités athlétiques ainsi que sa polyvalence seront exploitées au maximum.