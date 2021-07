Gregg Popovich : « Il y a beaucoup de choses à régler »

Les Etats-Unis ne font absolument pu peur aux autres nations du basket, et Joe Ingles le confirme avec sa déclaration d’après-match. « Il n’y a aucun manque de respect vis-à-vis d’eux. C’est une équipe de dingue évidemment, au regard des joueurs de leur effectif. Et c’est toujours bien de voir Gregg Popovich. Mais on s’attendait à gagner en venant ici, et c’est ce qu’on a fait. »

Déjà battus par le Nigéria, les Etats-Unis ont mordu la poussière face à l’Australie (91-83), dominés en deuxième mi-temps, et incapables de marquer le moindre point dans les trois dernières minutes.

« Nous avons quelques gars qui doivent retrouver leurs jambes et leur rythme »

« En deuxième mi-temps, nous nous sommes épuisés » a reconnu Popovich. « Et quand ça arrive, vous prenez un petit coup mentalement. Nous n’avons pas assuré le rebond de la même manière, la défense n’était pas la même, notre rythme n’était pas le même, et nous avons quelques gars qui doivent retrouver leurs jambes et leur rythme. De manière générale, nous avons besoin de plus de condition physique, ce qui est totalement compréhensible. »

Pourtant, la première mi-temps avait été encourageante avec une défense agressive notamment en deuxième quart-temps, et Popovich a apprécié la défense au large, avec seulement 24 tirs à 3-points pour les Aussies.

« En première mi-temps, nous avons défendu comme nous le souhaitions, et pas comme nous avions défendu contre le Nigeria » poursuit Popovich. « Nous étions plus physiques, nous avons gardé la pression défensive plus longtemps, nous avons été meilleurs aux rebonds, nous avons mieux fait circuler le ballon en attaque et nous avions plus de rythme. »

Pas de taille, pas de rebond…

Même constat chez Bradley Beal : « Je pense que sur le plan défensif, on a répondu présent. Nous étions beaucoup plus concentrés et énergiques sur le plan défensif, et offensivement, nous étions tout simplement fluides. Il y a eu une très bonne circulation de la balle, et on a trouvé quelques bons tirs. Même si tout n’est pas rentré au début, nous avons vraiment bien joué. En deuxième mi-temps, c’était une toute autre histoire. Nous étions fatigués, nous avons été mous en défense, et c’est ça qui nous a fait très mal. »

Comme à la Coupe du monde, le secteur intérieur pose problème. Popovich avait décidé de titulariser Draymond Green à la place de Bam Adebayo, mais l’équipe manque de taille, de rebonds et d’intimidation. Le chemin vers le cercle est trop facile pour les adversaires. Sélectionné surprise, Kevin Love n’a joué que trois minutes en deux matches. Cette nuit, les deux meilleurs rebondeurs sont Lillard et Durant avec quatre prises…

« Il faut qu’on soit plus malin, et en meilleure condition physique, et alors on aura la possibilité de faire quelque chose de très bien » estime Popovich. « J’ai trouvé qu’il y avait du mieux ce soir. Nous ne sommes ensemble que depuis peu, et il y a beaucoup de choses à régler. »