Blessures de stars et calendrier infernal : Chris Paul défend la NBA

Pas moins de dix All-Stars ont manqué au moins un match de playoffs cette saison, et c’est un record dans l’histoire de la NBA. Kawhi Leonard, Anthony Davis, Trae Young, Jaylen Brown ou encore Giannis Antetokounmpo sont ainsi passés par la case « Infirmerie » ou même « Opération », provoquant la colère de LeBron James qui s’est emporté contre le calendrier très condensé mis en place par la NBA cette saison.

Lui aussi blessé en début de playoffs, puis contraint de manquer quelques matches à cause du Covid et toujours gêné par un problème au poignet, Chris Paul a décidé de ne pas taper sur la NBA, mais au contraire de rappeler que les joueurs avaient eu leur mot à dire sur le calendrier. Il faut dire que le meneur de Suns est le président du syndicat des joueurs, et donc en première ligne pour la moindre négociation avec la NBA.

« Ce qu’il y a de bien avec notre ligue et ses joueurs, c’est que les échanges sont permanents », a expliqué Chris Paul lors du point presse de lundi. « Il y a une tonne de gars au comité exécutif qui se donnent à fond sur des sujets actuellement, au moment même où nous parlons – au quotidien, et même en déplacement. J’aimerais que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Les décisions qui sont prises sur le fait de jouer ou de ne pas jouer, les joueurs y sont toujours impliqués ».

« Si des gens n’aiment pas ça, qu’ils sachent que chacun a la possibilité de prendre part aux discussions »

Il faut rappeler que certains joueurs étaient favorables à débuter la saison en janvier, tandis que la NBA et une majorité de joueurs préféraient débuter la saison avant Noël, essentiellement pour des raisons financières et pour éviter d’empiéter sur les Jeux olympiques en fin de campagne.

« Les blessures sont toujours regrettables. On déteste en avoir » poursuit Chris Paul. « Mais de la même façon que nous avions choisi d’aller dans la « bulle », tout ce qui concerne les joueurs est discuté avec l’ensemble des joueurs. Tout ce qui est bon pour tel ou tel gars peut ne pas l’être pour untel ou untel, mais ça fera toujours l’objet d’un débat, et cela restera comme ça. Donc, si des gens n’aiment pas ça, qu’ils sachent que chacun a la possibilité de prendre part aux discussions. »