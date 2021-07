Devin Booker savoure la lumière

Pendant quatre ans, Devin Booker a mangé son pain noir. De 2015 à -2019, l’arrière des Suns a gagné 22 matchs par an. Et pourtant, seulement deux ans plus tard, il va jouer ses premières finales NBA.

Un revirement de situation presque inespéré. « Ça a été long. C’est ce que j’ai dit à Jay Gaspar, notre responsable équipementier. Il est le seul à être ici depuis plus longtemps que moi. Ça fait 30 ans qu’il est là. Donc il y a lui et Julie (Fie, en charge de la communication de la franchise, au club depuis 1992) aussi. Mais ça a été long. On a touché le fond, voire même le fond du fond pendant plusieurs années. »

L’arrivée de Monty Williams comme déclencheur

Puis tout s’est accéléré avec évidemment l’arrivée de Chris Paul mais surtout celle de Monty Williams l’année d’avant. « On avait la tête basse puis Monty est arrivé, a instauré sa culture et il nous a guidés. L’opportunité s’est présentée devant nous et nous l’avons saisie » ajoute l’arrière en conférence de presse.

Originaire du Mississippi, Devin Booker se sent comme à la maison en Arizona. « C’est un réel amour mais c’est une relation difficile à expliquer. Je le dis toujours aux gens : Phoenix est ma troisième maison et ils m’ont adopté dès le premier jour. J’ai bossé comme un dingue et traversé beaucoup d’épreuves. »

Désormais, Devin Booker a ramené Phoenix en Finals NBA, 28 ans après celles disputées par la bande de Charles Barkley qui n’avait pas démérité mais était tombée sur un Michael Jordan au sommet de son art. « J’ai déjà vu quelques images de la parade quand ils s’étaient qualifiés en Finals NBA. Il y avait 300 000 personnes devant la salle. Donc j’ai commencé à aimer Phoenix à partir de ce moment-là. Même quand nous étions au plus bas, les fans nous ont soutenus, l’amour à travers cette ville a toujours été présent. Phoenix est ma ville. »

Complice avec Chris Paul depuis 2015

S’ils sont aujourd’hui coéquipiers, Devin Booker et Chris Paul s’étaient déjà côtoyés dès 2015, avant la Draft de l’arrière. Le jeune homme en avait profité pour montrer son côté compétiteur. « À mon avis, il pensait qu’on allait jouer tranquille et le respecter, mais dès le début j’ai commencé à mal lui parler (rires). »

Une soif de la victoire qu’ils mettent aujourd’hui au service du collectif. « Plusieurs fois, nous n’étions pas d’accord. Mais c’est ce genre de joueur que tu aimes avoir dans ton équipe et non contre toi. C’est comme avec Jae Crowder. Ce sont des gars avec lesquels tu es prêt à aller à la guerre. Tu veux les avoir avec toi car tu sais que quand tu vas être un peu dans le dur, tu seras soutenu » témoigne ainsi Devin Booker.

Après avoir éliminé les deux équipes de Los Angeles, Phoenix n’attend plus que l’apothéose. « Il nous reste du travail à accomplir. C’est bien ce qu’on a fait mais on veut absolument ce trophée Larry O’Brien. » Ce serait une première dans l’histoire du club, qui a perdu deux Finals, celles de 1993 mais aussi celles de 1976.