On ne devrait plus revoir LeBron James avec Team USA

On ne sait pas si LeBron James foulera encore les parquets en 2024, mais ce qui est certain, c’est qu’on ne le verra pas aux Jeux olympiques de Paris. C’est ce qu’il faut en conclure des déclarations de Jerry Colangelo, le manager de Team USA. Selon lui, LeBron James n’a plus l’intention de porter le maillot américain.

« Vous savez, le temps fait son œuvre », a déclaré Colangelo à propos du double champion olympique et quadruple champion NBA. « Si vous êtes un être humain, votre corps est conçu pour durer un certain temps, selon le sport que vous pratiquez, et ensuite c’est la descente. LeBron a fait le choix de ne pas participer à ces deux derniers Jeux olympiques parce qu’il a beaucoup de choses à faire dans sa vie. Il a donc donné son temps, il a apporté une contribution qui est appréciée, mais je pense que son temps est terminé. »

Si l’information est confirmée, LeBron James aura disputé 24 matches en trois olympiades, décrochant le bronze en 2004, puis l’or en 2008 et 2012. On l’oublie, mais il avait aussi participé au Mondial 2006, compétition que les Etats-Unis avaient terminé à la 3e place, après avoir été battus par la Grèce en demi-finale. A ses côtés, Dwyane Wade, Chris Bosh et Carmelo Anthony notamment.