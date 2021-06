Bobby Portis, « Initials BP »

En difficulté sur les premières minutes du Game 3 après avoir concédé un 20-8 en cinq minutes, Milwaukee a su réagir avec l’apport de Bobby Portis en sortie de banc. Oublié face aux Nets en raison de ses problèmes défensifs, l’intérieur fuyant a pris le relais de Brook Lopez pour signer 15 points (7/12 au tir) et 4 rebonds en 15 minutes.

À 26 ans, l’ancien joueur de Chicago connait sa 4e franchise en trois ans et semble s’épanouir du côté du Wisconsin. Après une seule saison aux Knicks, il a apporté aux Bucks ses qualités de scoreur en saison régulière (11 points et 7 rebonds de moyenne) qu’il a su transposer sur ce dernier match contre les Hawks.

Utile en transition

« Je suis un joueur affamé. J’aime marquer des paniers » raconte le principal intéressé en conférence de presse. « Si je sens que j’ai l’avantage sur mon adversaire, je cours vers le cercle, je prends le ballon et j’y vais. Ils n’ont pas très bien géré le repli défensif ce soir. On a regardé la vidéo ces derniers jours et ils ont fait la même chose. On a travaillé ce genre de séquence à l’entrainement et ça a marché ce soir » confirme-t-il simplement.

Alors que son nom a longtemps été associé à sa bagarre avec Nikola Mirotic à Chicago, Bobby Portis savoure ce rôle de joker chez un des ténors de la NBA.

« C’est complétement différent » assure le joueur. « J’adore les Bulls mais il y a une chose que tu ne peux pas comparer, ce sont tes chances de titre. Quand tu joues dans une équipe qui perd ou qui tanke, tu prends de mauvaises habitudes, tu ne fais pas les choses comme il faut et parfois le coach te laisse faire parce que tu joues sans véritable objectif. »

Toujours prêt pour faire le plein d’énergie

Un manque de rigueur qu’il ne retrouve pas à Milwaukee. « Quand je suis arrivé ici, tout était important. Le coach est sans arrêt sur mon dos. Il te force à te concentrer et ça te permet de mieux apprécier le jeu. Et le fait de voir à quel point mes coéquipiers sont concentrés, ça me pousse à l’être encore plus également parce que quand je rentre sur le parquet, je ne veux pas pénaliser mes coéquipiers, donc je donne tout pour ces gars. »

Derrière la locomotive Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis n’a plus qu’à se concentrer sur son jeu. « Tout est plus facile quand vous n’avez qu’à être vous même et c’est ce qu’ils veulent. J’ai des coéquipiers et des coachs qui croient en moi et me font confiance tous les jours donc ça rend le jeu encore plus plaisant. »

Véritable boule d’énergie, le natif d’Arkansas a même gagné un nouveau surnom lié à ses initiales, les mêmes qu’une célèbre marque de carburant.

« J’essaye d’apporter de l’énergie tous les jours. Ils m’appellent BP. Je suis comme l’essence. Vous venez à la station et je vais toujours avoir de l’énergie pour vous. Je connais mon rôle et je le remplis. Que je marque des tirs ou pas, je vais toujours jouer dur et tout donner. C’est tout ce que vous pouvez demander à un joueur NBA. »