NCAA : Seth Trimble, le futur meneur explosif de North Carolina

Dans la lignée des Coby White, Cole Anthony ou encore Caleb Love, Seth Trimble (1m91, 84kg) sera le prochain des meneurs athlétiques dont raffole North Carolina.

La légendaire université de Michael Jordan et Vince Carter accueillera effectivement le jeune meneur du Wisconsin à la rentrée 2022, en faisant donc la première recrue de choix du nouveau coach en place, l’ancien NBAer et Tar Heel, Hubert Davis.

Convoité par de nombreuses universités prestigieuses, Seth Trimble a choisi North Carolina parce que le « Carolina Blue » était déjà dans la famille avec son grand (demi) frère, JP Tokoto, le spectaculaire ailier qui y a évolué de 2012 à 2015, mais encore plus pour bénéficier des conseils avisés de Coach Davis qui a connu la NBA pendant douze ans.

Avec ses qualités athlétiques innées, et le savoir-faire que lui inculquera Davis, Seth Trimble se voit rapidement arriver dans la Grande Ligue pour vivre son rêve.

« Seth sur la transition, c’est un cauchemar absolu », lance ainsi son coach au lycée, Jason Hallenbeck, dans The Athletic. « North Carolina a toujours été connue pour son rythme et son tempo élevés. Pour sa rapidité à remonter la balle, ses contre-attaques et tout ça se marie très bien aux points forts du jeu de Seth. »

Un véritable cauchemar sur contre-attaque

Naturellement prédisposé à se montrer agressif sur les « drives », Seth Trimble peut aisément passer un premier adversaire avant d’en humilier un second sur sa finition au cercle, en puissance au dunk, ou après le contact pour le panier primé. Cela dit, selon son coach au lycée, il a plus d’un atout dans sa manche…

« Il a grandi en ayant cette capacité naturelle à porter le ballon et ce, en étant explosif et rapide, tant et si bien qu’il se repose souvent sur cette force. On essaye de travailler avec lui pour équilibrer son jeu. Pour qu’il joue sans ballon, qu’il soit prêt à shooter au lieu de toujours se précipiter vers l’attaque du cercle. Les défenseurs prennent généralement un ou deux pas de recul face à lui pour éviter de se faire enrhumer donc il faut construire sa confiance aux tirs, parce qu’il est un bon shooteur. »

Déjà au boulot cet été pour bosser consciencieusement son tir à 3-points, une année avant d’intégrer les Tar Heels donc, Seth Trimble a bien compris que c’est en mettant ses qualités techniques au même niveau que ses qualités athlétiques qu’il pourra faire carrière. Mais son jeu tout en percussion est d’ores et déjà très prometteur…