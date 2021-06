De la stabilité sur le banc des Wolves

Arrivé en cours de saison aux Wolves, Chris Finch avait terminé la saison avec le staff de son prédécesseur, Ryan Saunders, et comme n’importe quel nouveau coach, il avait la possibilité cet été de constituer son propre staff. Pour l’instant, prime à la stabilité puisque la franchise annonce que Joseph Blair et Pablo Prigioni seront toujours là, et ils vont même prendre du galon. Jusque là, ils s’occupaient de la formation des joueurs, et désormais ils auront un vrai rôle d’assistant.

Pour l’instant, une seule nouvelle tête, celle de Micah Nori, qui arrive de Detroit. En NBA depuis 1998, il a d’abord passé 15 ans aux Raptors, dont quatre comme assistant. Ensuite, il a officié sur les bancs des Kings, des Nuggets et donc depuis trois ans des Pistons.