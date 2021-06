Deux nouveaux forfaits pour l’Australie

Frappé de plein fouet par les critiques après la sortie de route des Sixers en demi-finale de conférence des playoffs, Ben Simmons a rapidement fait savoir qu’il allait de nouveau zapper sa sélection nationale. Si la camaraderie avec ses compatriotes et la possibilité de rejouer rapidement auraient pu l’aider à tourner la page plus facilement, le joueur de Philadelphie a préféré privilégier sa carrière en club aux dépens de sa sélection.

Cela semble aussi le cas de Ryan Broekhoff, l’ancien sniper des Mavericks qui revenait jouer en NBL cette saison, et dont l’exercice n’a pas été forcément très convaincant.

Rotation importante lors des derniers Jeux Olympiques à Rio, avec 8 points, 3 rebonds et 2 passes de moyenne, il a quant à lui évoqué le besoin de se reposer mentalement, plus encore que physiquement.

« Ma santé mentale est une chose avec laquelle je me bats depuis un long moment et je pense que c’est important pour moi de tendre la main et d’admettre que ça ne va pas bien et qu’il est temps de demander de l’aide », a ainsi expliqué Ryan Broekhoff. « Pour jouer à ce niveau, l’équipe a besoin que je sois à 100% et je ne peux pas, en mon âme et conscience, dire que je suis en position de le lui donner. »

Un mélange de générations

Originellement prévu à 19, le groupe australien va finalement compter 16 joueurs en tenue pour l’ouverture de son camp à Los Angeles aujourd’hui car Isaac Humphries, le jeune intérieur d’Adelaide (passé par la fac de Kentucky) a lui aussi dû déclarer forfait, pour cause de blessure au genou.

Après leur mini camp à LA, les « Boomers » s’envoleront à Las Vegas pour leur camp de préparation, avec un joueur qui sera évincé pour arriver à 15 éléments, au terme de trois matchs amicaux (États-Unis, Nigeria et Argentine). Trois autres joueurs seront coupés d’ici au début des Jeux Olympiques pour former le groupe final de 12.

Emmenée par les tauliers, Patty Mills, Joe Ingles ou encore Matthew Dellavedova et Aron Baynes, l’équipe australienne conserve malgré tout des joueurs de grand talent avec l’arrivée du spécialiste défensif des Sixers, Matisse Thybulle (qui a passé sept ans de son enfance à Sydney) mais aussi les jeunes pousses locales, Josh Green, le rookie des Mavs et Josh Giddey, attendu très haut à la prochaine Draft NBA.

L’effectif actuel de la sélection australienne olympique

Aron Baynes, Xavier Cooks, Mitchell Creek, Matthew Dellavedova, Dante Exum, Josh Giddey, Chris Goulding, Josh Green, Joe Ingles, Nicholas Kay, Jock Landale, Patty Mills, Brock Motum, Duop Reath, Nathan Sobey et Matisse Thybulle.

Crédits photo : FIBA