La force de l’habitude pour les Clippers

Comme face aux Mavs et au Jazz, les Clippers étaient condamnés à l’emporter lors du Game 3 et comme face aux Mavs et au Jazz, ils ont rempli leur mission. Grâce à une belle réaction collective, plus particulièrement en défense, Los Angeles s’est relancé dans cette série et aura l’occasion samedi soir de revenir à égalité.

On prend les mêmes et on recommence

Une capacité de résilience qui épate Tyronn Lue. « On n’a rien lâché cette année. C’était un effort collectif » insiste le coach en conférence de presse. « Nos joueurs ont continué de se battre, on savait qu’on était dos au mur mais on n’a rien lâché. À la mi-temps, on a demandé aux joueurs de faire circuler le ballon et c’est ce qu’on a fait en deuxième mi-temps en trouvant le joueur ouvert. Je veux aussi féliciter Marcus Morris. Il est blessé, il ne savait pas s’il pouvait jouer ce soir et il a donné tout ce qu’il pouvait. »

Excellent dans le « money-time » avec 10 points dans le dernier quart, Reggie Jackson a été l’un des grands artisans de la victoire des Clippers. « Cette équipe ne lâche rien, on ne s’arrête jamais, on ne s’avoue jamais vaincu et on n’a pas perdu confiance » confesse le meneur après la rencontre. « On essaie de trouver des solutions pour imposer notre jeu à nos adversaires. Cette équipe a faim. On ne sait pas quel sera le résultat mais j’aime notre approche. j’aime la façon avec laquelle nous continuons de nous battre et nous sommes chanceux d’être arrivés jusqu’ici. »

Pour remotiver les troupes, Tyronn Lue les a vite contactées une fois à Los Angeles. « Nous avons atterri, nous sommes rentrés à la maison et la première personne que j’ai appelé était Paul George. Je lui ai dit qu’on n’en serait pas là sans lui, que le match était terminé et malgré le résultat, ça ne voulait rien dire. Ils ont remporté leurs deux matchs à domicile, à nous de faire de même. J’ai appelé d’autres joueurs aussi dont Pat Beverley. »

Tyronn Lue comparé à Bill Belichick par ses joueurs

Et c’est là aussi la grande force de Tyronn Lue, cette proximité avec ses joueurs. L’entraîneur sait leur parler, les diriger et il parvient à les garder impliqués malgré un temps de jeu fluctuant pour certains.

Tactiquement, il s’adapte constamment à ce que l’adversaire lui propose, et c’est pourquoi ESPN rapporte que ses joueurs n’hésitent pas à le comparer au légendaire coach de NFL, Bill Belichick.

« Ça veut dire que les gars me font confiance, et qu’ils ont conscience que je fais ce qui est le mieux pour l’équipe et non pour moi. Je veux juste gagner. Faire des ajustements est parfois difficile car ça signifie que certains ne peuvent pas jouer ou que d’autres vont plus jouer et vous devez être capables de l’accepter. »