Il y a un peu plus de deux mois, on apprenait que la ligue allait réfléchir pour limiter l’impact des « provocateurs de fautes », Trae Young en tête, c’est-à-dire les joueurs qui piègent les défenseurs pour récupérer des lancers-francs.

On sait désormais, grâce à The Athletic, que la NBA va mettre en place de nouvelles règles, qui doivent encore être approuvées par le comité de compétition, chargé des règles, et les propriétaires la saison prochaine.

Les arbitres devront ainsi mieux apprécier les situations où les attaquants tentent d’obtenir un coup de sifflet en provoquant le contact avec le défenseur. Il y en a trois : celle où le shooteur se jette ou se penche vers le défenseur, celle où le shooteur lance sa jambe, enfin celle où le joueur change brusquement de direction vers le défenseur.

La notion d’angle « anormal »

Si les arbitres jugent, dans une de ces configurations, que l’angle de l’attaquant est « anormal », alors ils pourront siffler une faute offensive ou laisser le jeu se dérouler sans intervenir (un « no-call »). La ligue aimerait sanctionner les joueurs qui se penchent vers l’avant, pour créer le contact avec le défenseur, d’une faute offensive. En revanche, quand le contact est sur le côté ou dans le dos, il faudrait laisser jouer.

La première application de ces nouvelles règles, qui ont d’ailleurs été évoquées devant les 30 GM de la ligue cette semaine lors du Draft Combine, pourrait se produire cet été, durant la Summer League.

Nul doute néanmoins que, à partir de la saison prochaine, les attaquants, les défenseurs et les hommes en gris n’auront pas toujours la même définition d’un « angle anormal »…