Il était évident que le alley-oop de la gagne de Deandre Ayton allait dominer ce Top 5, mais la plus belle action de ce Game 2 est peut-être son envolée sur Ivica Zubac. Le géant de Phoenix décolle, monte très haut et termine à deux mains sur la tête du Croate.

On retrouve le pivot des Clippers dans une action du « money time », qui repousse Cameron Payne et lance ainsi Paul George qui remonte le terrain et va conclure.