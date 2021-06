Jrue Holiday agacé par l’arbitrage dans la série face aux Nets

Lors du Game 4 déjà, Jrue Holiday avait dû revenir prématurément sur le banc après avoir concédé trois fautes personnelles avant la mi-temps. Le même scénario s’est reproduit lors du Game 5, dominé par Kevin Durant, et qui empêche forcément le meneur de donner sa pleine mesure.

Ce dernier estime d’ailleurs que les arbitres ont failli dans ce fameux « équilibre » attendu de la part des acteurs de chaque camp en ce qui concerne l’arbitrage.

« Je pense que les coups de sifflet ont aidé Durant », a-t-il lancé après le « clinic » de KD. « C’est clair qu’il était en rythme. Il a joué 48 minutes, soit l’intégralité du match. Mais à la fin du match, j’avais trois fautes. PJ Tucker en avait cinq. Giannis Antetokounmpo en a eu six, Brook Lopez quatre. Khris Middleton en a eu quatre. Ça devient difficile. Beaucoup de fautes n’ont pas été sifflées de manière égale des deux côtés du parquet ».

Les problèmes de faute forcent les meilleurs éléments des Bucks à défendre avec un peu plus de retenue, dans une série qui a été particulièrement physique jusque-là et alors que James Harden, spécialiste pour provoquer des fautes, est désormais de retour.

Giannis Antetokounmpo pour le ramener à la raison ?

On dit aussi souvent que les arbitres suivent le « rythme » d’un match. C’est ce à quoi Milwaukee va devoir s’atteler, en maîtrisant davantage le tempo du jeu pour s’attirer à son tour des coups de sifflet favorables.

« Brooklyn est une grande équipe. Vous ne pouvez même pas faire l’impasse sur quelqu’un, surtout au deuxième tour. Nous devons mieux contrôler le jeu et faire en sorte que les coups de sifflets tournent de notre côté », a-t-il ajouté, sans en démordre quant à la responsabilité du corps arbitral. « Nous avons des chiens dans l’équipe et nous savons également défendre, avec probablement la meilleure défense de toute la ligue. Que le match soit gâché comme il l’a été, c’est un peu décevant pour moi ».

Conscient de risquer une sanction s’il attaquait frontalement les arbitres, Giannis Antetokounmpo a quant à lui été plus subtil dans son propos, se concentrant sur les efforts que son équipe devait consentir pour inverser la tendance.

« Il faudrait que je revois ça de plus près à la vidéo avant de me faire une opinion. J’essaie de ne pas trop me concentrer sur les fautes. C’est sûr que parfois, les arbitres vont en manquer, parfois prendre la bonne décision, d’autres fois la mauvaise. Mais nous devons nous concentrer sur notre effort. Au sortir du troisième quart-temps, notre effort doit être un peu plus important. C’est ça que me préoccupe », a-t-il glissé, conscient qu’il n’y a rien de plus énergivore que de rentrer en conflit avec le corps arbitral…

Surtout que les Bucks ont du travail sur leur stratégie défensive, la bascule du Game 5 s’étant faite dans l’intervention des arbitres, à un moment où Milwaukee multipliait les tentatives défensives infructueuses face à Kevin Durant, et où Jrue Holiday restait collé à James Harden, alors que ce dernier servait uniquement de leurre.