Giannis Antetokounmpo prêt à défendre sur Kevin Durant

Battus par un Kevin Durant en état de grâce, Milwaukee vient de griller son dernier joker dans cette série. Encore une défaite et ce sont les vacances pour les Bucks, ce qui sonnerait comme une véritable désillusion pour la franchise avec trois sorties prématurées en playoffs en trois ans.

Sonné mais pas abattu, Giannis Antetokounmpo s’est exprimé en conférence de presse sur cette défaite.

Un « win or go home » pour les Bucks

Pour lui, il faut faire abstraction du scénario puisqu’on rappelle que les Bucks avaient tout de même le match en main avec une avance de 16 unités à la pause !

« Une défaite reste une défaite. Qu’elle soit de 1, de 30 ou après avoir mené de 15, ça reste une défaite » introduit le Grec avant d’ajouter : « Au final on fait ce qu’on doit faire, c’est à dire se concentrer sur nous et contrôler ce qu’on peut. Oui le Game 5 fait mal mais on ne peut pas rester focalisé sur cette performance dans deux jours… Brooklyn a fait le match parfait. KD a marqué 50 points, Jeff (Green) a inscrit sept 3-points, Blake (Griffin) a été bon… Ils ont joué un très bon match et on espère faire de même au suivant afin de revenir ici. »

Un Game 6 de tous les dangers mais Milwaukee a bien défendu son terrain jusqu’ici et avec le contexte que l’on connait, c’est tout l’effectif qui devra se mettre au diapason.

« On aborde un Game 6 qu’on espère remporter et qui nous donnerait la possibilité de gagner la série. On a perdu les matchs à l’extérieur, à nous de protéger notre terrain. C’est un « win or go home ». Je vais tout donner sur le terrain et je pense que ce sera le cas de tout le monde. Certes, on était un petit peu abattu dans le vestiaire mais je crois en Dieu. Dieu ne fait pas d’erreurs. On est là où on est censé être. Personne n’a dit que ce serait facile. Vous jouez contre le meilleur joueur du monde qui vient de sortir un match quasi-parfait à 50 points. Donc on doit revenir à la maison, faire le boulot, croire en chacun de nous pour revenir ici mais on doit prendre un match après l’autre et continuer à croire en notre travail. »

Que faire face à Durant ?

Concernant le cas KD, Giannis Antetokounmpo a échangé avec un journaliste sur la défense à adopter.

– « Parlons-en un peu, que pensez-vous qu’on devrait faire ?

– Les deux premières choses qui me viennent à l’esprit, d’abord c’est que vous défendiez sur lui ?

– Moi en un-contre-un ?

– Oui. »

Et après avoir exposé sa deuxième idée sur des prises à deux qui forceraient KD à lâcher le ballon, le journaliste est revenu à la charge.

– « Seriez-vous prêt à le faire ?

– Bien sûr, je veux relever le challenge. Tout le monde a une chance de se retrouver face à KD mais j’adorerais défendre sur lui au Game 6 et si le coach veut que je le fasse, je suis prêt. »

Le rendez-vous est pris pour un duel au sommet d’anciens MVP.