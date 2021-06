Le Jazz rentre à la maison pour se remettre la tête à l’endroit

Il y a bien eu un 12-4 en troisième quart, un 10-2 en début de quatrième, ou même un 24-9 en fin de match pour enfin revenir sous les 10 points d’écart, mais, malgré ces soubresauts, le Jazz n’a jamais vraiment réussi à inquiéter les Clippers lors du Game 4. La faute à une première mi-temps ratée, et une défense aux abois.

Réputée pour sa qualité défensive, le Jazz a commencé le match sur un faux rythme et a ainsi permis à Los Angeles de donner le ton en premier. Les Clippers n’en demandaient pas tant. À l’image de Paul George qui slalome et aligne les défenseurs du Jazz comme autant de plots, puis Kawhi Leonard qui dépose son vis-à-vis avant d’écrabouiller le pauvre Derrick Favors d’un coup de hache, Utah a été étonnamment absent en défense, et l’a payé cher avec un nouveau revers en terres californiennes.

Aucun point en contre-attaque !

« On a joué dur, on s’est bien battu, mais on n’a pas joué intelligemment et on n’était pas soudé », a regretté Quin Snyder en après match. « Ça s’est vu avec un premier quart-temps à 13 points. On ne s’est pas mis dans la meilleure position pour réussir. On a pourtant bien défendu sur les premières possessions mais leurs rebonds offensifs nous ont fait beaucoup de mal. »

Concédant 9 rebonds offensifs en premier quart-temps, le Jazz s’est également tiré une balle dans le pied dès le début en shootant à 6/21 et en perdant 6 ballons. Incapable de trouver des points faciles sur la transition, terminant même le match à un zéro pointé sur contre-attaque, Utah a également manqué de diversité en attaque, se reposant trop sur le seul Donovan Mitchell, à 22 points à la pause.

« Ils étaient simplement un niveau au-dessus, et nous, on n’arrivait pas à marquer le moindre panier. Et on ne défendait pas non plus », a soufflé l’arrière. « On doit continuer à défendre. Notre deuxième mi-temps, c’est nous, c’est notre basket. Cette deuxième mi-temps, on doit la ramener avec nous et on doit jouer avec cette même énergie. On doit exécuter les systèmes. On n’a pas encore fait ça, bien qu’on ait déjà gagné deux matchs. Ils ont trouvé leur rythme. On ne peut pas laisser une équipe comme la leur trouver son rythme. »

Le retour de Mike Conley très attendu…

Alors que Quin Snyder souhaitait aligner des stops défensifs afin de mettre en place son attaque, le Jazz a déjoué en autorisant trop de rebonds offensifs qui ont amené à 18 points sur seconde chance pour les Clippers. Que ce soit donc en contre-attaque (0/3) ou en seconde chance (1 point à 0/7), le Jazz a fait chou blanc…

« Ça commence par notre attaque », pense Rudy Gobert, retournant donc le problème. « Quand on prend des tirs compliqués, c’est difficile de revenir et de mettre notre défense en place. On commet des fautes, on laisse des lay-up, on laisse des 3-points. C’est un cycle. Quand on joue comme il faut en attaque, on joue mieux défensivement. »

De la poule ou de l’œuf, de l’attaque ou de la défense, le Jazz est en tout cas passé à côté de ce Game 4 en ratant son début du match. Comme le soulignait Donovan Mitchell, la seule consolation d’Utah se trouve dans sa fin de match plus réussie, dont un 24-9 pour revenir en toute fin de dernier quart. Pour Bojan Bogdanovic en tout cas, il n’y a pas de raison de paniquer, les deux équipes ont défendu leur territoire. Le Jazz n’a rien perdu de sa confiance…

« Pas du tout. On doit rester soudés, rester unis. Ils ont gagné deux matchs chez eux. Maintenant, c’est à nous de protéger notre parquet. »

Redescendu de son petit nuage avec ces deux défaites consécutives, le Jazz rentre à la maison la queue entre les jambes, avec l’espoir que Mike Conley pourra de nouveau rejouer, afin de stabiliser Utah des deux côtés du terrain…