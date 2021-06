Jordan Brand prépare les 25 ans de la Jordan 12 « Playoff »

Voilà un modèle qui en mettra plein les yeux aux plus nostalgiques. Remise sur le marché pour la dernière fois en 2012, la Air Jordan 12 « Playoff » s’apprête à effectuer son retour pour fêter les 25 ans de la paire rendue mythique par le parcours des Bulls de Michael Jordan, champions NBA cette année là sur un dernier tir de légende signé « His Airness ».

La tige noire sur le dessus et blanche sur les côtés fait toujours son petit effet, avec ces accents argentés et du rouge pour faire ressortir le Jumpman sur la languette et le 23 sur fond blanc en bas du talon.

L’annonce reste toutefois frustrante, puisque nous sommes bel et bien en playoffs, mais ce modèle est prévu pour l’anniversaire de ces 25 ans, et il ne sortira pas avant 2022 ! Comme MJ face à Byron Russell, il faudra faire preuve de patience. Son prix devrait avoisiner les 190 dollars.

(Via NiceKicks)

