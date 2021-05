Dans l’ombre, Dennis Schröder et Andre Drummond ont répondu présent

Si LeBron James et Anthony Davis ont, comme souvent, pris leurs responsabilités en fin de partie, inscrivant ensemble 16 des 18 derniers points de leur équipe, les Lakers n’auraient pas été en mesure de l’emporter dans ce Game 2, chez les Suns, sans tout le travail effectué en amont par Dennis Schröder (24 points) et Andre Drummond (15 points, 12 rebonds).

« Nous avions besoin de ce genre d’effort de leur part », reconnaissait d’ailleurs après coup LeBron James, au Los Angeles Times, à propos de la performance de ses deux coéquipiers.

Devenus de simples lieutenants du duo James/Davis, depuis leur arrivée à Los Angeles, Dennis Schröder et Andre Drummond ont prouvé la nuit dernière qu’ils allaient, certains soirs, être amenés à jouer un rôle plus important pour les « Purple & Gold », en fonction de leurs adversaires et des défenses avec lesquelles ils doivent composer.

À l’image, finalement, de ce Game 2 disputé dans une ambiance électrique, à Phoenix donc, et qui était synonyme de victoire impérative (ou presque) pour les champions en titre, après leur défaite dans le Game 1.

Andre Drummond, le « garde du corps »

Dans le premier quart-temps, c’est d’abord Andre Drummond qui s’est mis en évidence, avec ses 6 points, 7 rebonds (dont 4 offensifs) et 2 interceptions compilés dans les douze premières minutes. Contagieuse et débordante, son activité dans la raquette a ainsi aidé les Lakers à débuter idéalement leur partie et, parfois, déployer leur jeu rapide en contre-attaque.

« J’ai trouvé que [Andre Drummond] avait été incroyable sur son temps de jeu, aussi bien au rebond offensif en tout début de match que pour trouver son rythme en attaque », reconnaissait LeBron James, toujours au Los Angeles Times, au sujet de la prestation de son coéquipier. « Nous lui avons donné le ballon au poste bas à quelques reprises et il a réalisé quelques belles actions. Il a tout simplement été décisif [hier soir] et, en sachant qu’il ne s’agissait que de son sixième ou septième [le dixième en réalité, ndlr] match de playoffs en carrière, il va continuer de progresser et s’améliorer, encore et encore. »

Car oui, tout n’est évidemment pas parfait pour Andre Drummond, que l’on a encore vu se faire prendre dans le dos en défense, commettre des fautes évitables ou laisser trop de paniers faciles à Deandre Ayton dans la peinture. Il n’empêche que la première mi-temps du double All-Star (11 points, 10 rebonds, 2 interceptions) a été l’une de ses meilleures sous le maillot des Lakers.

Joueur de l’ombre par excellence depuis sa signature à Los Angeles, l’ancien intérieur des Pistons et des Cavaliers a visiblement compris qu’il lui fallait apporter autrement qu’en enchaînant les rencontres à 20 points et 20 rebonds, comme à ses plus belles heures à Detroit.

« Comme je vous l’ai dit auparavant, il s’agissait simplement pour moi de trouver mon rôle et ma place dans cette équipe », livrait Andre Drummond, en interview d’après-match. « Et mon rôle à moi, c’est d’être l’agresseur, le garde du corps de [LeBron James et Anthony Davis], en m’assurant de faire le sale boulot. »

Dennis Schröder, l’insaisissable

Dans le second quart-temps, après le chantier d’Andre Drummond dans la raquette, ce fut au tour de Dennis Schröder de sortir de sa boîte, tout en percussions. Auteur de 14 de ses 24 points rien que sur cette période, le meneur a pris le jeu à son compte, au moment où les Lakers en avaient le plus besoin.

Sevrés de panier pendant plus de cinq minutes, à partir de la sortie de LeBron James en fin de premier quart-temps, les « Purple & Gold » avaient ainsi du mal à trouver un joueur capable de faire preuve de spontanéité en attaque et en mesure de ne pas hésiter à prendre sa chance. Ça tombe bien, Dennis Schröder n’est jamais le dernier lorsqu’il s’agit de tenter des shoots et, après que les Suns soient revenus à une possession des Angelenos (32-30), l’Allemand a appuyé sur l’accélérateur.

À 3-points, en pénétration, à la passe pour Anthony Davis et Andre Drummond, ou aux lancers-francs, l’ancien feu follet des Hawks et du Thunder a pris les choses en main pour remettre les siens devant d’une dizaine de longueurs, en étant surtout impliqué sur 16 des 21 points de son équipe, avant la pause.

« Dennis [Schröder] a activé le ‘mode attaque’ dès le tout début du match », observait, après coup, LeBron James. « Il n’a pas arrêté de peser dans la peinture et, dès qu’ils lui ont laissé de l’espace, il a commencé à rentrer ses tirs, aussi bien à 3-points qu’à mi-distance. En restant toujours en ‘mode attaque’. »

Salvateur, ce coup de chaud de Dennis Schröder l’a finalement mis en confiance pour toute la deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps au cours de laquelle il a continué d’agressé, encore et encore, les défenseurs de Phoenix. Ces derniers, incapables de ralentir le meneur de 27 ans de la soirée, n’ont également rien pu faire lorsqu’il s’est mis en mode passeur dans le quatrième quart-temps, pour servir Anthony Davis sous le cercle. Et ainsi sceller la victoire de Los Angeles, à l’arraché.

« Après le Game 1, j’ai parlé au « coaching staff » puis regardé des vidéos et j’ai compris que je devais juste être beaucoup plus agressif », expliquait Dennis Schröder, interrogé sur son changement d’attitude entre le Game 1 et le Game 2. « Et c’est ce que j’ai fait, au final. J’ai essayé d’être créatif en allant vers le panier, j’ai essayé de mettre de la pression à l’intérieur et je pense que ça a très bien fonctionné. Puis quand les intérieurs venaient en aide, je pouvais servir [Anthony Davis] sous le cercle. Donc oui, il a juste fallu que je sois agressif. »

Dennis Schröder – Andre Drummond, une relation au beau fixe

À l’arrivée, le duo Dennis Schröder – Andre Drummond a donc livré l’une de ses meilleures performances de la saison, à un moment propice pour les Lakers. Très proches en dehors des parquets, les deux joueurs s’entraident mutuellement pour appréhender du mieux possible cette campagne de playoffs, appelée à être aussi longue que mouvementée.

« C’est ce qu’il doit faire tous les soirs, il doit être au niveau sur chaque possession, en attaque et en défense », confiait Dennis Schröder, à propos d’Andre Drummond, la nuit dernière. « Il doit encore s’habituer à notre système, et moi aussi d’ailleurs. Mais je peux observer son développement au quotidien et il va y arriver. Je lui parle constamment, chaque jour, dès que l’on regarde ensemble la vidéo, et ça va de mieux en mieux. Aujourd’hui, il a réalisé de l’excellent travail et il doit juste continuer sur sa lancée. »

Une nouvelle fois déterminant, le Game 3 va d’ailleurs arriver très rapidement pour les champions en titre, puisqu’il aura lieu dès demain soir.

Devant le public du Staples Center, qui redécouvrira là les joies d’un match de playoffs pour la première fois depuis le printemps… 2013 ! À une époque où Dennis Schröder n’était pas encore en NBA et Andre Drummond n’était qu’un rookie…