De l’or et une bague pour orner la Kyrie 7

La marque à la virgule aurait-elle anticipé la participation des Nets en finale NBA avec une Kyrie 7 parée d’or ? Si Brooklyn est encore en course à ce stade, Kyrie Irving aura en effet tout le loisir de porter cette nouvelle déclinaison, avec une base à dominante blanche et grise en mesh superposée de couches de noir et d’or.

Bien visible en noir sur fond « or métallique » au niveau du talon, le dessin d’une bague faisant référence à celle distribuée aux champions NBA. Le logo Nike sur l’empeigne et celui de Kyrie Irving sur la languette ressortent également en or. La semelle intermédiaire est noire, la semelle extérieure rainurée est quant à elle en gris.

La date de sortie n’a pas encore été annoncée. Son prix devrait avoisiner les 130 euros.

(Via KicksOnFire)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Air Jordan XXXV « Cosmic Deception » aux couleurs de la star des Mavericks : Luka Doncic