La NBA s’explique sur l’absence de quarantaine pour LeBron James

Pas facile pour la NBA de naviguer entre son protocole sanitaire lié au Covid-19 et le secret médical de ses joueurs. « L’affaire » concernant LeBron James ce week-end l’illustre bien, alors que la superstar des Lakers est apparu lors d’un événement public promotionnel, et que la ligue a estimé que ça ne méritait pas un placement à l’isolement. Certains y ont vu un passe-droit avant le début des playoffs, et la NBA s’est donc justifiée.

« Pour dissiper tout malentendu, LeBron James a brièvement assisté à un événement en plein air la semaine dernière où les participants devaient être vaccinés ou se rendre avec un résultat de test négatif » écrit la NBA dans un communiqué de son porte-parole, Mike Bass. « Dans ces circonstances et en consultation avec des experts médicaux, il a été déterminé que sa présence n’a pas créé de risques liés à la propagation du COVID-19 et qu’aucune quarantaine n’était donc nécessaire. Au cours de cette saison, il y a eu de nombreuses violations similaires des protocoles de santé et de sécurité, et elles ont été réglées avec l’équipe du joueur de manière similaire. Selon les règles actuelles de la NBA, les joueurs vaccinés sont autorisés à participer à des activités extérieures, telles que des présences pour des sponsors ou des séances de photo publicitaires. »

La NBA vient-elle de révéler que LeBron James avait été vacciné, alors que le « King » a toujours refusé de répondre publiquement sur ce point, expliquant qu’il s’agit d’un sujet « privé », qui ne concerne que lui et sa famille ? C’est possible, car les joueurs vaccinés ont bien droit de participer à des activités extérieures… à condition toutefois que 85% de l’effectif et du staff soit vacciné, ce qui n’était pas encore le cas aux Lakers.

Il pourrait donc s’agir d’une violation du règlement « technique », mais l’impossibilité pour la ligue de briser le secret médical ne permet pas de trancher. Ce qui est sûr, c’est que la NBA a considéré que cette brève apparition en extérieur ne pouvait pas engendrer une contamination, permettant à LeBron James de jouer le Game 1 à Phoenix.