Stephen Curry, entre amertume et espoir

Deux matches, deux défaites sur le fil, face aux Lakers et aux Grizzlies, et voilà la NBA privée de Stephen Curry et des Warriors pour les playoffs. Le double MVP et meilleur marqueur de la saison n’a pas grand chose à se reprocher sur ce match. Comme face aux Lakers, il a tout donné, mais par deux fois, ces Warriors ont craqué sur la fin. Une sensation inédite pour lui, habitué depuis plusieurs années à aller jusqu’en finale NBA…

« C’est un territoire vraiment inconnu, évidemment avec le play-in et cette forme de fin de saison » avoue-t-il. « C’est une manière très difficile d’en finir avec ces deux matches qui se jouent au finish, dans lesquels on a tout donné. Je suis fier de chaque joueur qui portait le maillot d’Oakland ce soir, et pendant toute la saison ».

« Il a fallu gérer les blessures, la jeunesse, l’inexpérience et les changements de cinq pendant toute la saison »

Qu’a-t-il manqué face aux Grizzlies ? « Il y a quelques balles perdues qui nous ont fait un peu mal, mais les intentions étaient bonnes, et on a essayé de faire le bon geste, et parfois, ce n’est pas allé dans notre sens. Bien sûr, on pinaille, mais cela fait partie du jeu d’avoir des possessions solides avec des shoots solides. J’ai aimé notre agressivité et nos intentions. Ce n’est pas allé dans notre sens. »

Il y a un an, les Warriors finissaient la saison avec le plus mauvais bilan de la NBA. Et puis, il y a eu les montagnes russes, avec ce 2e choix de Draft, la rechute de Klay Thompson, et encore des blessures… Mais Stephen Curry et ses coéquipiers se sont accrochés, et ils échouent aux portes des playoffs.

« C’est vraiment impressionnant de se remettre d’une saison à 15 victoires avec toutes ces blessures. C’était un chemin très difficile pour s’en sortir » poursuit Stephen Curry. « On aurait aimé jouer dimanche (face au Jazz), mais on ne doit pas perdre de vue l’objectif plus large. Il a fallu gérer les blessures, la jeunesse, l’inexpérience et les changements de cinq pendant toute la saison. Et on est à deux 4e quart-temps de la 7e ou la 8e place. Quand on additionne tout ça, c’est très bizarre. Il n’y a pas de victoire morale, mais c’est très étrange car on n’est pas habitué à ça, mais on est clairement très fiers de nous. »

« Quelle que soit la version de Klay, ce sera clairement un coup de boost »

« Très fiers », mais aussi très ambitieux et optimistes, puisque Klay Thompson sera de retour en octobre prochain. Excité sur le banc de touche, le « Splash Brother » reste sur deux saisons blanches, et il sera surmotivé à l’idée de ramener ses Warriors vers les sommets.

« Klay fait partie de notre ADN » résume ainsi Stephen Curry. « Je sais qu’il fera tout son possible pour revenir à 100%. Quelle que soit la version de Klay, ce sera clairement un coup de boost, et on va patiemment attendre de voir à quoi ça ressemble. »