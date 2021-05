LeBron James – Chris Paul, un premier duel en playoffs

Après Carmelo Anthony la saison passée, LeBron James retrouve à nouveau un de ses proches, un autre membre du « Banana Boat » (surnom de l’amitié entre LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade et Chris Paul), lors du premier tour des playoffs, avec le duel face au meneur de Phoenix cette saison.

C’est la première fois que les deux stars s’affrontent en playoffs et le MVP des Finals 2020 s’attend à un duel de haut niveau, tant il sait que le meneur est un redoutable joueur d’échecs.

« Ce sera comparable à mes duels avec Rajon Rondo ou Draymond Green », annonce le « King » à ESPN. « C’est pareil : ce sont des joueurs à l’immense intelligence de jeu et des féroces compétiteurs en même temps. Dès que j’affrontais Rondo par le passé, je savais que je devais évoluer à mon meilleur niveau techniquement, mais aussi psychologiquement. Même chose avec Draymond et les Warriors. Donc cette expérience avec ces deux-là va clairement m’aider car je sais que Paul est un compétiteur et un joueur avec un gros Q.I. basket. »

Une différence notable entre LeBron James, Rajon Rondo, Draymond Green et Chris Paul existe. Les trois premiers ont remporté plusieurs titres NBA, là où le All-Star de Phoenix, malgré son niveau et sa superbe carrière, a toujours échoué à même rejoindre les Finals. Un argument de choc pour le quadruple MVP face à son ami ?

« Vous commencez à me connaître maintenant », lance le joueur des Lakers aux journalistes. « Ce n’est pas mon genre. Je ne parle pas de mon palmarès ou de ce que j’ai réalisé. Et notre amitié va bien plus loin que ça. Je ne fais pas partie de ces personnes qui parlent de ce qu’ils possèdent. C’est très superficiel, c’est indigne de moi. Donc je ne rentre pas là-dedans. »