Nicolas Claxton se tient prêt pour ses premiers playoffs

Plus épargné par les blessures que lors de son année rookie, Nicolas Claxton s’est imposé dans la rotation instaurée par Steve Nash ,au relais de Blake Griffin.

Ses qualités athlétiques rappellent même un certain DeAndre Jordan, qu’il a repoussé en bout de banc. Avec ses 6 points et 5 rebonds en 18 minutes, Nicolas Claxton apporte toute sa fraicheur sur de courtes séquences.

Utile des deux côtés du terrain

Capable de terminer en haute altitude sur des alley-oops ou de défendre sur des petits dans sa propre moitié de terrain, le sophomore s’éclate dans le système Nets.

« C’est ma seconde année dans la ligue et je suis dans la rotation. Je ne prends rien pour acquis. J’ai beaucoup de gens autour de moi, dont mes coachs, qui me répètent de ne rien prendre pour acquis. Je suis dans cette situation en ce moment et je suis reconnaissant d’y être. Je suis prêt pour les choses sérieuses. »

Si Brooklyn dispose d’une attaque exceptionnelle, Nicolas Claxton apporte une certaine stabilité défensive. Quand le pivot de 22 ans foule les parquets, Brooklyn n’encaisse que 102 points sur 100 possessions alors que son équipe concède 114.6 points sur un même échantillon lorsqu’il se repose.

« Nous n’avons pas besoin de mes points » analyse le remplaçant en conférence de presse. « On a quelques-uns des meilleurs attaquants de la ligue. Là où je peux apporter, c’est sur le côté défensif en apportant l’étincelle en sortie de banc. Offensivement, je vais juste prendre ce que la défense me donne. Je dois prendre du plaisir car c’est là que je joue mon meilleur basket. »

S’appuyer sur les cadres

Afin de gérer au mieux cette première, Nicolas Claxton pourra compter sur une flopée de joueurs d’expérience. « C’est en gros un rookie » estime d’ailleurs Steve Nash, la première campagne de Nicolas Claxton ayant été très courte avec seulement 15 rencontres disputées. « Ce n’est pas facile d’arriver en playoffs avec des attentes élevées mais dans le même temps, s’il joue dur et utilise son envergure ainsi que ses qualités athlétiques, nous pouvons lui permettre quelques erreurs. Notre équipe devrait être assez forte pour lui permettre de rester sur le parquet malgré quelques étourderies. Il joue dur et il peut aider de bien des manières… »

À 32 ans, Blake Griffin a connu un bon nombre de séries de playoffs depuis sa première en 2012, et il n’hésite pas à discuter avec son cadet de ses expériences passées.

« Je lui ai dit d’être physique. Il défend bien et c’est déjà un joueur très talentueux. Lorsque j’ai disputé mes premiers playoffs, je me disais que chaque possession allait être un peu plus physique, surtout dans les fins de match. Et que plus ça allait, plus l’intensité augmenterait. Donc voilà mon conseil pour lui. »