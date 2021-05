A Phoenix, même les doublures sont « clutch »

Même sans Chris Paul ni Devin Booker ou encore Deandre Ayton et Jae Crowder, les Suns ne voulaient pas perdre ce dernier match de la saison régulière sur le parquet des Spurs et avaient toutes les bonnes raisons de se donner à fond. Ne serait-ce que pour maintenir la pression sur le Jazz qui jouait en soirée à Sacramento, mais aussi pour terminer sur une dynamique positive et permettre aux « role player » d’en profiter pour prendre confiance. Du premier au dernier soldat du bout du banc, les hommes de Monty Williams ont répondu présent.

« C’est ce que nous sommes, c’est notre ADN. Peu importe qui entre sur le parquet pour nous, nous nous battons et je pense que c’était la composante dominante de notre équipe. Tout le monde s’est donné au maximum, que ce soit en attaque ou en défense, comme sur ce contre de Torrey Craig à la toute fin. C’est ce que nous sommes », a déclaré le coach de la franchise de l’Arizona après le match.

E’Twaun Moore renaît de ses cendres

La mission s’est avérée plus compliquée que prévue alors que Phoenix semblait maîtriser l’issue du match. Jusqu’à ce 8-0 qui a également donné des idées aux hommes de Gregg Popovich, de retour après son escapade au Hall Of Fame. Les Suns ont alors pu compter sur le final époustouflant d’E’Twaun Moore, auteur de 10 de ses 22 points dans les cinq dernières minutes dont le panier de la gagne inscrit à 2.2 secondes du buzzer (121-123).

« C’était plaisant. Le fait que je n’ai pas pu être sur le terrain pendant longtemps puis de montrer que je peux jouer, c’était énorme », a-t-il savouré. « Ça permet aussi de conserver une bonne dynamique pour notre équipe avant d’aborder les playoffs ».

Alors qu’il n’avait disputé que 45 minutes au total depuis un mois et demi (six matchs joués), le shooteur des Suns a été le symbole de ces joueurs du banc qui ont su saisir leur chance, à l’instar de Jevon Carter, à une passe décisive d’un triple-double (19 points, 10 rebonds, 9 passes décisives), Cameron Payne (19 points, 6 passes décisives) ou encore Jalen Smith (11 points, 10 rebonds). « Nous avons juste montré à quel point notre équipe avait une bonne profondeur de banc », a résumé Jevon Carter.

Un peu de repos bienvenu pour les cadres

De la confiance, de la profondeur de banc et des joueurs frais, c’est aussi par là que passera un bon parcours en playoffs. Plutôt que de partir en chasse pour la première place de la conférence Ouest à tout prix, le staff des Suns a finalement estimé qu’il était plus sage de composer sans ses leaders, Chris Paul et Devin Booker, laissés au repos. Jae Crowder (cheville), Deandre Ayton (genou) et Cam Johnson (poignet) manquaient également à l’appel tandis que Mikal Bridges n’a joué que 5 minutes.

« Nous essayons simplement de faire ce que nous pensons être le mieux pour nos gars. Nous n’avons pas reposé les gars cette année comme d’autres équipes ont pu le faire », a ajouté Monty Williams. « Mais je trouve que c’était le bon moment pour Devin, Chris et Mikal qui ont beaucoup joué, avec beaucoup de minutes, et Deandre qui n’a manqué que trois matchs cette saison. Ils avaient besoin d’un peu de temps pour se remettre, soigner leurs petits bobos ».

Toute l’équipe a observé un jour de repos ce lundi avant de repartir au combat pour le premier tour des playoffs, face au vainqueur de la rencontre de play-in entre les Lakers et les Warriors.

« Personne ne sera à 100% à ce moment de la saison. Mais comme ils ont travaillé extrêmement dur cette année, tous les gars avaient besoin de ce jour. On reviendra mardi pour une journée légère à la salle, avant d’amorcer une nouvelle montée en puissance à partir de mercredi », a conclu coach Williams.