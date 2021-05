Le Français Maxime Raynaud s’envole pour Stanford

Il n’y a pas que Victor Wenbanyama à Nanterre… Coéquipier de la nouvelle licorne tricolore, Maxime Raynaud (2m13, 18 ans) est lui aussi un prospect très intéressant dans la banlieue parisienne.

Intérieur polyvalent qui tourne à 13 points, 9 rebonds cette saison avec les Espoirs de Nanterre, Raynaud a choisi de continuer sa formation dans une université américaine, plus précisément, à Stanford, en Californie, l’une des plus prestigieuses universités au monde.

« Je vais à Stanford », a annoncé Raynaud. « C’est une université plutôt bien connue dans le monde. C’est une des meilleures écoles du monde et j’ai bien accroché avec coach Adam Cohen et coach Haase. J’aime le projet de développement qu’ils ont mis en place pour moi, surtout avec les cours qu’ils proposent. »

« Son assortiment de qualités est assez unique »

Médaillé d’argent au championnat d’Europe des moins de 16 ans en 2019, Raynaud va enrichir le contingent français en NCAA, récemment renforcé par Adama Bal qui rejoint Arizona et Quentin Diboundje qui a choisi Tennessee.

Se décrivant comme « un intérieur de 2m13 qui peut courir », « jouer sur l’extérieur comme sous le panier », « bon passeur » aussi capable de « tirer à 3-points », Raynaud va découvrir l’univers américain dans l’ancienne fac de Jérémy Lin notamment.

« On est très content d’ajouter Maxime à notre équipe. Son potentiel est très grand et avec une bon programme de développement, il pourra avoir un énorme impact. Son assortiment de qualités est assez unique », apprécie Jerod Haase, son futur coach. « Il peut marquer dos au cercle, mettre le ballon au sol et créer du jeu pour ses coéquipiers. Il peut étirer les défenses adverses et shooter dans le périmètre. »

