Télévision : Chris Webber et TNT, c’est fini

Comme pressenti la semaine dernière, TNT et Chris Webber ont mis un terme à leur collaboration hier, à quelques jours du début de la « postseason ». L’épisode autour de son absence de dernière minute au récent tournoi NCAA lui aura donc été fatal et les discussions n’ont pas été loin d’après le New York Post.

L’ancien intérieur emblématique des Kings a peut-être aussi émis l’envie de tourner la page après 13 ans passées derrière le micro. En tout cas, il n’a pas semblé atteint par la nouvelle, à en croire ses messages récemment postés sur ses réseaux sociaux où il remerciait la « bonté » de Dieu.

Pour sa potentielle dernière campagne de playoffs, Marv Albert pourrait être davantage associé à Reggie Miller, à ses côtés cette nuit pour Miami – Philadelphie. Grant Hill et Jim Jackson pourraient aussi être mis à contribution.