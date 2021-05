En sous-effectif, les Kings tombent les armes à la main

De’Aaron Fox, Tyrese Haliburton, Harrison Barnes, Marvin Bagley et Hassan Whiteside. Si ce cinq n’est pas le plus vilain de la NBA, Luke Walton devait composer sans eux pour arracher une 10e place inespérée à l’Ouest…

Malheureusement pour les Californiens, l’exploit n’a pas eu lieu face à Memphis et leur 39e revers de la saison les écarte définitivement d’un retour en playoffs.

15 saisons sans playoffs, un record NBA

Cette disette se poursuit et atteint désormais les 15 saisons sans playoffs. Avec ce triste bilan, les Kings égalisent les Clippers de la période 1977-91 pour le record du plus grand nombre de saisons sans playoffs.

Néanmoins, les Kings peuvent se consoler en étant définitivement éliminés à seulement deux matchs de la fin. Une « performance » alors que De’Aaron Fox ne joue plus depuis le 26 avril, Tyrese Haliburton depuis le 5 mai, Harrison Barnes depuis le 28 avril et que Marvin Bagley vient de rejoindre (à nouveau) l’infirmerie il y a peu. Ajoutez à cela la blessure de Richaun Holmes pendant le deuxième quart et vous avez le potentiel cinq majeur de la saison prochaine à l’infirmerie, alors que Sacramento jouait sa survie contre les Grizzlies.

Des Kings trop peu expérimentés

Ces absences ont profité à des joueurs comme Chimezie Metu (34 minutes), Damian Jones (24 minutes) ou encore Justin James (32 minutes) afin de se montrer mais le manque de talent et d’expérience leur a coûté la fin de match.

« On s’est battus mais on était trop juste sur la fin » avoue un Luke Walton lucide chez NBC Sports. « J’ai trouvé qu’on avait fait du bon boulot en restant solidaires. Je donne beaucoup de crédit à mes joueurs. Ils n’ont pas abandonné et ont continué de se battre. C’était un match amusant. Malheureusement, on a commis quelques erreurs en fin de match et ils nous les ont fait payer à chaque fois. »

Avec un record en carrière désormais à 31 unités, Justin James a longtemps maintenu l’espoir côté Kings et a apprécié ce match aux côtés de ses coéquipiers qui ont jeté leurs dernières forces dans la bataille. « Notre mentalité était simple » explique-t-il. « C’était : « Faisons tout ce que nous pouvons pour l’emporter ». Le but n’était pas de juste de marquer le plus de points possible. Bravo à nos gars pour avoir joué dur et donné le meilleur d’eux-mêmes. L’objectif était de de sortir de ce match avec la victoire et ce peu importe la manière. »

Malheureusement pour les Kings, l’objectif n’a pas été rempli. Cependant, cette rencontre a peut-être permis à certains joueurs de convaincre les dirigeants de les garder pour un tout autre objectif la saison prochaine : ne pas établir un nouveau record du nombre de saisons sans playoffs.