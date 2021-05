Kristaps Porzingis en quête de rythme avant les playoffs

Pour sa deuxième année à Dallas, Kristaps Porzingis a une nouvelle fois eu du mal à enchaîner véritablement les rencontres. Éloigné des terrains lors des trois premières semaines de la saison, en raison de sa déchirure du ménisque, le Letton a ensuite raté quelques matchs par-ci par-là, notamment les « back-to-backs ».

Fin avril, entre alerte à la cheville gauche puis douleurs au genou droit (le même que celui de son opération au ménisque), Kristaps Porzingis a finalement dû prendre deux bonnes semaines de repos, pour se soigner et soulager son physique, toujours aussi fragile.

Mais une quinzaine de jours plus tard, l’ailier-fort de 25 ans a pu retrouver les parquets, à l’occasion de l’affrontement de la nuit dernière entre les Mavericks et les Pelicans, remporté à l’arrivée par son équipe. Au cours de cette rencontre, l’ancien joueur des Knicks a d’ailleurs été plutôt intéressant, gâchant peu et apportant 19 points et 5 rebonds, en seulement 22 minutes de jeu.

« Je me suis immédiatement senti à l’aise », confiait après coup Kristaps Porzingis, au Dallas Morning News. « Durant mon absence, je suis resté assez actif sur le plan du basket, en shootant et en m’assurant de m’imaginer sur le terrain, en train de jouer. Et [hier] soir, c’était plutôt bien. »

Plus efficace dans un rôle d’ailier-fort ?

À une dizaine de jours du début des choses sérieuses, c’est évidemment une excellente nouvelle pour les Mavs, 6e à l’Ouest et bien partis pour se qualifier directement en playoffs, pour la deuxième année consécutive. Reste désormais à aider Kristaps Porzingis à retrouver du rythme, lors des deux derniers matchs de la saison régulière.

« C’est super qu’il soit de retour », reconnaissait ainsi Rick Carlisle. « J’ai trouvé qu’il était étonnamment bien en rythme pour quelqu’un d’absent depuis deux semaines. Il fait partie intégrante de notre équipe, c’est donc super de le voir se sentir bien et qu’il soit de retour dans le groupe. »

Bien en jambes dès les premières minutes de la partie, avec notamment 12 de ses 19 points dans le premier quart-temps, et 17 à la mi-temps, Kristaps Porzingis a lancé Dallas vers un succès facile, face à des Pelicans affaiblis et officiellement en vacances.

Utilisé cette fois-ci en tant qu’ailier-fort et non en tant que pivot, aux côtés de Dwight Powell et non plus Maxi Kleber, le Letton a surtout donné raison à son coach, qui voulait voir son intérieur dans un rôle de pur poste 4.

« Tout ce que nous avons fait cette saison, c’est d’étudier ce qui est le plus efficace pour nous », lançait Rick Carlisle à ce propos. « Or, la meilleure chose pour nous, ça a été de jouer grand. Et dans ces situations, [Kristaps Porzingis] était notre ailier-fort. Nous avons donc réalisé beaucoup d’ajustements afin de nous assurer que nous ayons tout un tas de choses qui fassent sens, pour lui et pour nous. Aussi bien pour qu’il se retrouve dans de bonnes positions que pour que nous puissions sanctionner les « switchs » défensifs adverses, sans trop recourir à l’isolation. Ce que nous sommes, certes, capables de bien gérer parfois, mais ce qui n’est pas quelque chose que nous maîtrisons réellement, sur un échantillon plus large et régulier. Qu’importe notre composition d’équipe. »