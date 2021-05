Luka Doncic et Kristaps Porzingis envoient les Pelicans en vacances

Comme la saison passée, les Pelicans ne verront pas les playoffs, ni le « play-in », après ce 39e revers de la saison concédé à l’American Airlines Center sans Lonzo Ball (pouce), Brandon Ingram (cheville), Zion Williamson (main), ni Steven Adams.

La mission s’annonçait d’autant plus compliquée que Dallas enregistrait le retour de Kristaps Porzingis pour accompagner la paire Doncic-Hardaway Jr, et le suspense n’a guère duré plus d’un quart-temps.

Kristaps Porzingis appliqué pour son retour

Titulaire aux côtés de Dwight Powell dans la raquette, KP se remet en jambes en attaquant la partie avec de l’agressivité et de l’adresse en attaque, scorant 11 des 20 premiers points de son équipe, entre 2+1, dunk et missile à 3-points (20-14).

Wes Iwundu, Wenyen Gabriel et Jaxson Hayes parviennent à limiter la casse en revenant à 30-30 en fin de premier acte, avant de voir les Pelicans sombrer pour de bon en encaissant 45 points en deuxième quart-temps.

Luka Doncic pose d’abord les bases d’un 15-0 avec deux paniers derrière l’arc et un service aérien pour le alley-oop de Willie Cauley-Stein (47-32). Le Slovène en remet une couche avec deux nouvelles flèches de loin, accompagné cette fois par les artilleurs Josh Richardson et Dorian Finney-Smith pour alourdir la note (71-49).

+31 à douze minutes de la fin

Eric Bledsoe se démène pour New Orleans mais ça ne suffit pas. La paire Doncic-Porzingis maintient l’écart jusqu’à la pause en alignant deux paniers à 3-points de plus avant la pause (77-58).

Luka Doncic relance la machine avec un alley-oop pour Dwight Powell d’entrée puis cinq points de suite. Kristaps Porzingis aussi se régale des caviars de son meneur tandis que Tim Hardaway Jr. s’illustre avec un 3-points et un dunk en contre-attaque, sur un service de l’incontournable Doncic (91-66). Le duo maintient la pression jusqu’à la fin et offre alors 31 points d’avance aux locaux sur un step-back de « Luka Magic » pour terminer le troisième quart-temps (111-80).

Pour l’honneur, les Pels remportent le dernier acte de 13 points mais s’inclinent 125-107. Encore un petit effort et les Mavs seront pour leur part assurés d’éviter le « play-in ».