Au tour de Denver de pouvoir accueillir davantage de supporters en playoffs

Avec les playoffs qui arrivent en NBA, chaque franchise souhaite accueillir le plus de supporters possibles afin de proposer des ambiances auxquelles les joueurs sont habitués.

Et après Milwaukee et Philadelphie, Denver va également ouvrir les portes de sa Ball Arena à un plus grand nombre de fans. Grâce à l’autorisation délivrée par le Département de Santé Publique et de l’Environnement du Colorado, les partenaires de Nikola Jokic évolueront dès leur premier match de playoffs à domicile devant 7 750 fans. Ce qui représente environ 42% de la capacité d’accueil de la salle, contre les 22% autorisés actuellement.

Une nouvelle qui a été annoncé sur le site des Nuggets par Matt Bell, le vice président de Kronenke Sport & Entertainment, l’entreprise propriétaire de la salle. « Nous sommes vraiment contents de l’opportunité d’augmenter la capacité de nos salles car nos deux équipes vont disputer les prochains playoffs. »

Effectivement, puisqu’en plus des Nuggets en NBA, la ville du Colorado a ses représentants en NHL (hockey sur glace), le Colorado Avalanche, qui va également disputer les phases éliminatoires.

Conscientes de ce que peut apporter le public en playoffs, les franchises NBA entendent ainsi remplir les salles au maximum pour les joutes de fin de saison, alors que l’épidémie du Covid-19 est en net reflux, afin de véritablement profiter de l’avantage du terrain. Sans compter que cela va également être un bonus financier non négligeable.