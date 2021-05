Très optimiste, Jusuf Nurkic vise le titre de défenseur de l’année

Habité par le désir d’être All-Star, Jusuf Nurkic était très loin de son objectif, à cause d’un début de saison compliqué et d’une blessure qui l’a tenu éloigné des parquets pendant deux mois.

Mais le Bosnien est de retour à son meilleur niveau, ou presque, ces derniers temps et c’est tout le système défensif de Portland qui respire mieux, puisque depuis sa grosse prestation contre Memphis, la défense des Blazers parait beaucoup moins perméable qu’à l’accoutumée.

Une impression qui se traduit également dans les chiffres. Il y a eu 12 matchs depuis cette opposition face aux Grizzlies et sur cet échantillon, Portland se classe à la 12e place au « Defensive Rating ». De quoi faire penser au pivot de Portland, sur Eurohoops, qu’il a sa place dans la discussion au titre de meilleur défenseur. « J’essaye de boucler cette saison en étant en bonne santé et en forme, et je fais toutes les choses nécessaires afin d’être défenseur de l’année. C’est mon but dans cette ligue. Je pense vraiment que je suis capable de l’être. »

Pour cela, il faudrait quand même que Portland affiche une meilleure défense. Sur l’ensemble de la saison, les Blazers sont ainsi 29e au « Defensive Rating », même si ça va donc mieux ces derniers temps…

« Évidemment avec tous les arrières que nous avons dans notre équipe, il n’y a pas beaucoup de joueurs pour protéger le cercle », détaille-t-il. « J’ai l’impression parfois que les gens me sous-estiment. Je me sens vraiment comme le meilleur défenseur de cette équipe. C’est ce que j’essaye d’être. […] Ce n’est qu’une question d’opportunité. Je pense que Portland me l’a donnée. La plupart du temps, être en position de réussir est le plus important dans cette ligue. Tout est une question de timing comme pour l’aspect défensif. »

Certes, Jusuf Nurkic insuffle donc une dynamique défensive que Portland a longtemps oubliée. Néanmoins, comme il a manqué deux mois de saison régulière et qu’il a été en difficulté sur le début de l’exercice, on voit mal le pivot de 26 ans recevoir des voix dans cette discussion. À moins qu’il ne vise le trophée pour les prochaines saisons ?